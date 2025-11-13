Antalya'da 60 Yaş Üstü Bireylere Akıllı Telefon Eğitimi

Antalya'da 60 yaş üstündekilere dijital dünyaya katılımlarını sağlamak amacıyla "Akıllı Telefon Kullanımı Eğitimi" veriliyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Aktif Yaşlı Merkezi'nde düzenlenen eğitimle bireyler, akıllı telefonun olanaklarını keşfediyor.

Katılımcılara, akıllı telefonun temel kullanımı, mesajlaşma, görüntülü konuşma, sosyal medya kullanımı, mobil bankacılık ve e-Devlet işlemleri gibi konularda bilgi veriliyor.

Alanında uzman eğitmenler, katılımcılara birebir destek vererek teknolojiyi daha kolay öğrenmelerini sağlıyor. Yaşlı bireyler hem torunlarıyla görüntülü konuşuyor hem de bankacılık işlemlerini kendileri yapabiliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Aktif Yaşlı Merkezi Birim Sorumlusu Ayben Şahinsoy, eğitime katılımın ve talebin fazla olduğunu belirtti.

Emekli Selahattin Uslucan da eğitimlere eşiyle geldiğini anlatarak, "Eve gidince hocamızdan aldığımız örnekleri uygulamaya çalışıyoruz. Çocuklarımızla aramızdaki mesafeyi kısalttık. Dünyayı görmekte biraz daha kolaylık kazandık." ifadelerini kullandı.