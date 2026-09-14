Akıllı telefonların yapaylığından kaçıp kompakt fotoğraf makinelerine yöneldiler

Fotoğraf makinesi ve ikinci el satışı alanında faaliyet gösteren Osman Kozan, son yıllarda gençlerin, akıllı telefon kameralarının yapaylığından kaçarak eski kompakt fotoğraf makinelerine yoğun ilgi gösterdiğini belirtti.

Eskişehir'de 25 yıldır esnaflık yapan Kozan, gençlerin akıllı telefon kameralarının yapay zeka müdahalelerinden kaçarak eski kompakt fotoğraf makinelerine yöneldiğini söyledi. Akıllı telefonların sunduğu karelerin doğallıktan uzak olduğunu belirten Kozan, yük bağlaşımlı cihaz (CCD) sensörlü eski dönem makinelerin sunduğu retro ve canlı renklerin sektörde büyük bir ivme kazandığını dile getirdi.

"Yapay zeka doğallığı bozuyor, gençler gerçek fotoğraf istiyor"

İkinci el fotoğraf makinesi piyasasının son 4 yılda büyük bir ivme kazandığını vurgulayan Kozan, özellikle lensi değiştirilemeyen ve "kompakt" olarak adlandırılan cihazlara yönelik gençlerin talebindeki artışa dikkat çekti. Bu yönelimin temelinde akıllı telefon kameralarının yapay zeka destekli çalışmasının yattığını belirten Kozan, "Siz doğal renkleri veya doğal ortamları çekeceğim derken, aslında yapay zekanın size sunduklarını görüyorsunuz. Ancak bir fotoğraf makinesiyle çekim yaptığınızda, cihaz gözünüzün gördüğünü direkt hafıza kartına yansıtır. Cep telefonuyla çekilen fotoğraflarda renkler ve ışık çok güzel olabilir ama bu gerçek bir fotoğraf mıdır? Asla gerçek fotoğraf değildir" dedi.

"CCD Sensörler retro ve canlı renkleri harmanlıyor"

Cep telefonlarındaki yüksek donanımlı tümleyici metal-oksit yarı iletken (CMOS) sensör teknolojisinin göze hitap etmesine rağmen doğallıktan uzak kareler sunduğunu sözlerine ekleyen Osman Kozan, "Fotoğraf makineleri CCD sensör teknolojisiyle donatılmıştır. Dolayısıyla eskinin retro renkleri ile günümüzün canlı renklerini çok iyi harmanlayarak ortaya iyi bir fotoğraf çıkarır. Cep telefonlarındaki yapay zeka destekli sensörlerde ise insanların beğenisini çeken ancak doğal olmayan fotoğraflar elde edersiniz. Bu yüzden günümüzde kompakt fotoğraf makinelerine ilgi gün geçtikçe daha da büyüyor" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı