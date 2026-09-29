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Türkiye'nin yerli akıllı telefon çalışmalarında yeni bir aşamaya geçiliyor. Türk Telekom ile ASELSAN'ın iş birliği kapsamında geliştirilecek yeni telefonun üretim sürecine ilişkin çalışmalar devam ederken, cihazın kamera ve batarya performansıyla öne çıkması hedefleniyor. Peki, ASELCAN cep telefonu ne zaman çıkacak, nerede üretilecek? ASELSAN telefon fiyatları ne kadar? Detaylar...

ASELCAN CEP TELEFONU NE ZAMAN ÇIKACAK?

Türkiye'nin yeni yerli akıllı telefonunun 2027 yılında piyasaya çıkması bekleniyor. Proje kapsamında telefonun donanım ve üretim süreçlerinde ASELSAN'ın görev alması planlanırken, Türk Telekom'un yazılım altyapısı, içerik hizmetleri, pazarlama, dağıtım ağı ve marka çalışmalarını yürütmesi öngörülüyor.

Telefonun ilk aşamada Android işletim sistemiyle satışa çıkması bekleniyor. İlerleyen dönemlerde ise yerli işletim sistemi ve yerli çip teknolojileriyle geliştirilmesi hedefleniyor. Bu dönüşümün aşamalı olarak gerçekleştirilmesi planlanıyor.

Türk Telekom ile ASELSAN, yerli akıllı telefonlar ve kullanıcı cihazlarının donanım ve yazılımlarının geliştirilmesine yönelik bir iş birliği modeli oluşturulduğunu resmi olarak duyurdu.

Yeni telefon için marka çalışmaları da devam ediyor. Küresel pazarda bilinirliği yüksek, güçlü ve akılda kalıcı bir isim belirlenmesi hedefleniyor. Bu nedenle "ASELCAN" adıyla anılan cihazın nihai marka adının henüz kesinleştiğine ilişkin verilen bilgiler arasında bir açıklama bulunmuyor.

ASELSAN TELEFON FİYATLARI NE KADAR?

Yeni yerli telefonun fiyatı henüz açıklanmadı. Bu nedenle ASELSAN telefon fiyatları hakkında kesin bir rakam vermek mümkün değil.

ASELCAN CEP TELEFON NEREDE ÜRETİLECEK?

Yeni yerli akıllı telefonun Malatya'da üretilmesi planlanıyor. Projenin yürütücüsü olan TTT İnovasyon tarafından sürdürülen çalışmalar kapsamında cihazın donanım ve üretim süreçlerinde ASELSAN'ın görev alması öngörülüyor.

Türk Telekom ise projenin yazılım altyapısı, içerik hizmetleri, pazarlama faaliyetleri, dağıtım ağı ve marka çalışmalarını yönetecek. Böylece telefonun donanım ve üretim süreçleri ile yazılım, pazarlama ve dağıtım çalışmalarının farklı görev alanları üzerinden yürütülmesi planlanıyor.

Yeni cihazın yalnızca bir telefon olarak değil, Türkiye'nin teknoloji ekosistemine katkı sağlayacak uzun vadeli bir proje olarak değerlendirilmesi hedefleniyor.

ASELSAN CEP TELEFONUNUN ÖZELLİKLERİ NELER?

Yeni telefonun özellikle kamera ve batarya performansıyla rakipleriyle yarışabilecek seviyede olması hedefleniyor. Türk Telekom CEO'su Ebubekir Şahin'in açıklamalarına göre cihazın pil ömrü ve kamera özellikleri konusunda iddialı bir ürün ortaya çıkarılması amaçlanıyor.

Telefonun premium segmentten orta segmente kadar farklı modellerinin piyasaya sunulması planlanıyor. Böylece proje kapsamında tek bir model yerine farklı segmentlere yönelik cihazların geliştirilmesi hedefleniyor.

ASELSAN'IN CEP TELEFONU DENEYİMİ

ASELSAN'ın cep telefonu alanındaki çalışmaları yeni bir girişim değil. Şirket, 1990'lı yıllarda da cep telefonu üretimi gerçekleştirmişti.

1997 yılında piyasaya çıkan ASELSAN 1919 modeli, Türkiye'nin kendi cep telefonunu üreten ülkeler arasında yer almasını sağlayan çalışmalardan biri oldu. İlk etapta 500 adet üretilen telefonun Azerbaycan ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne ihraç edildiği belirtiliyor.

Yeni proje ise ASELSAN'ın haberleşme alanındaki tecrübesinin akıllı telefon geliştirme sürecine taşınmasını hedefleyen yeni bir çalışma olarak öne çıkıyor.

YERLİ İŞLETİM SİSTEMİ VE ÇİP HEDEFİ

Telefonun ilk aşamada Android işletim sistemiyle satışa çıkması bekleniyor. Projenin ilerleyen aşamalarında ise yerli işletim sistemi ve yerli çip teknolojileriyle geliştirilmesi hedefleniyor.

Bu kapsamda Android altyapısından yerli teknolojiye geçişin aşamalı olarak yapılması planlanıyor. Yatırımların da bu dönüşüm doğrultusunda başlatıldığı belirtiliyor.

Türk Telekom ve ASELSAN'ın resmi açıklamasında da yerli akıllı telefonun geliştirilmesine yönelik çalışmaların yanı sıra ilerleyen aşamalarda haberleşme cihazları ve altyapılarda kullanılacak donanım ve yazılımlar için bir yol haritası oluşturulduğu ifade ediliyor.

YENİ TELEFONUN MARKASI HENÜZ NETLEŞMEDİ

Türkiye'nin yeni yerli akıllı telefonu için marka çalışmaları devam ediyor. Telefonun küresel pazarda bilinirliği yüksek, güçlü ve akılda kalıcı bir isimle piyasaya sunulması hedefleniyor.

Bu nedenle cihazın kamuoyunda "ASELCAN" adıyla anılması, telefonun kesin marka adının belirlendiği anlamına gelmiyor. Verilen bilgilere göre isim konusunda çalışmalar halen sürüyor.