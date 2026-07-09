Haberler

Xiaomi Yeni SUV Serisi Sky Nomad'ı Tanıttı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Xiaomi, akıllı telefon pazarındaki yavaşlamanın ardından otomobil sektörüne yönelerek Sky Nomad adlı yeni SUV serisini tanıttı. Genişletilmiş menzilli elektrikli araçlar, içten yanmalı motoru jeneratör olarak kullanıyor ve Tesla'ya alternatif olarak konumlandırılıyor. Şirket, Avrupa pazarına ihracat planlıyor.

Xiaomi, geçtiğimiz perşembe günü Sky Nomad adlı yeni SUV serisini tanıttı. Şirket, akıllı telefon pazarındaki yavaşlamanın ardından otomobil sektörüne yöneliyor. İcra Kurulu Başkanı Lei Jun, Weibo'da tanıtım afişini paylaştı. Yeni seri, Çince adıyla Xiaomi Pengcheng olarak anılan genişletilmiş menzilli elektrikli araçları kapsıyor. Bu araçlar, içten yanmalı motoru jeneratör olarak kullanarak menzili artırıyor.

Xiaomi, Li Auto gibi üreticilerin yarattığı pazara katılıyor. SU7 sedan ve YU7 crossover modelleriyle elektrikli araç segmentinde büyümeyi hedefliyor. Yüksek maliyetlere rağmen, otomotiv satışlarının durgunlaşan pazar payını dengelemeyi umuyor. Araçlarını Tesla'nın alternatifleri olarak konumlandırıyor.

DCar verilerine göre, Xiaomi Haziran 2025 itibarıyla Çin'de 258.232 adet YU7 teslim etti. Tesla ise aynı dönemde 471.207 Model Y sattı. Xiaomi, gelecek yıl Avrupa pazarına ihracat yapmayı planlıyor. Lei Jun, araçların ikinci bir ev olarak benimsenmesini hedeflediklerini belirtti.

Kaynak: Haber Merkezi
Fikstür çekildi: Süper Lig'de derbi haftaları belli oldu

Fikstür çekildi! Süper Lig'de derbi haftaları belli oldu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Midye toplamak için denize giren bir grup vatandaş cesetle karşılaştı

Midye toplamak için daldılar, karşılarına çıkan kan dondurdu
Almanya'da Türk kondüktörü öldürmüştü: Yunan sanığa ödül gibi ceza!

Almanya'da Türk kondüktörü öldüren Yunan sanığa ödül gibi ceza!
Arkadaş kavgası can aldı! 19 yaşındaki gencin acı sonu

Arkadaş kavgası can aldı! 19 yaşındaki gencin acı sonu
El dahi sıkışmadılar! Kura çekimine damga vuran anlar

Kura çekimine damga vuran anlar! Soğuk savaş şimdiden başladı

Vahşi saldırı kamerada! Dişi aslanın saldırısına uğrayan çoban ağır yaralandı

Vahşi saldırı kamerada! Dişi aslanın saldırısına uğrayan çoban ağır yaralandı
Bedelli askerlik ücreti belli oldu

Bedelli askerlik ücreti belli oldu
Emekliden genç kadına uygunsuz teklif: Nefsine hakim ol be

Emekliden genç kadına uygunsuz teklif: Nefsine hakim ol be