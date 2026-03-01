Başkentte kadınlar akıllı telefon eğitimiyle dijital dünyayı öğretiyor

Ankara'nın Altındağ ilçesinde açılan kursta teknolojiyle buluşan kadınlar, akıllı telefonlarıyla dijital dünyayı öğreniyor.

Altındağ Belediyesi'nce Yıldıztepe Kadın Eğitim ve Kültür Merkezinde ücretsiz verilen kursta kadınlara, telefonu açma kapama, ses ayarları, uygulama indirme, arama motoru kullanma, sosyal medya uygulamaları edinme ve görüntülü arama gibi birçok konu anlatılıyor.

Renkli görüntülerin ortaya çıktığı eğitimlerde kadınlar, torunları, çocukları ve akrabaları ile görüntülü görüşerek hasret gideriyor.

Bazı kursiyerler ise sosyal medya uygulamaları üzerinden haberleri anlık takip ederek, tanıdıklarıyla etkileşimde bulunuyor.

Kursiyerlere gönüllü eğitim veren bilgisayar öğretmeni Hatice Gençosmanoğlu, AA muhabirine, çoğunluğu 60 yaş üstü kursiyerlerden oluşan gruba akıllı telefonların temel fonksiyonları ve çeşitli uygulamaların kullanımına ilişkin bilgi verdiklerini belirtti.

Teknolojinin çağın vazgeçilmezi olduğunu dile getiren Gençosmanoğlu, "Büyüklerimiz, teknolojiye ayak uydurmaya çalışıyorlar. Mobil bankacılık, e-Devlet, Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) gibi birçok dijital işlemi yapmayı öğretiyoruz." dedi.

Eğitimle, belirli yaş üzeri kullanıcıların dijital platformlarda daha güvenli, bilinçli ve korkmadan hareket edebilmelerini hedeflediklerini aktaran Gençosmanoğlu, eğitimlerin 5 haftadır sürdüğünü, şu ana kadar telefon açma kapama, ses kısma-açma evresinden, görüntülü konuşma seviyesine kadar geldiklerini söyledi.

Gençosmanoğlu, kursa katılanların dijital platformda bir adım önde olmalarını her zaman desteklediğini kaydetti.

"Arkadaşlarımızla çok eğleniyoruz"

Kursa katılanlardan 59 yaşındaki Canan Özdindar, eğitim sürecinin kendisine fayda sağladığını, birçok fonksiyonu öğrendiğini, kendisine sosyal medya hesabı oluşturduğunu anlattı.

Eşini, çocuklarını ve torunlarını görüntülü arayarak hasret giderdiğini, bunun kendisini daha özgür hissettirdiğini belirten Özdindar, "Özellikle eşimi takip etmek çok hoşuma gidiyor. Hiç ummadığı zamanlarda onu görüntülü arıyorum." dedi.

Telefonunda internet sitelerinde gezdiğini, araştırmalar yaptığını aktaran Özdindar, "Ben bu kursun haricinde örgü kursuna da gidiyorum. Onunla ilgili bir uygulama indirdim. Oradan örneklerimi çıkarıyorum, ne yapmak istediğime karar veriyorum. Günlerimiz böyle geçiyor, çok güzel, çok mutluyuz. Arkadaşlarımızla çok eğleniyoruz." diye konuştu.

"Görüntülü konuşmak özlemimi azaltıyor"

Kursiyerlerden 76 yaşındaki Döndü Yılmaz da "Torunum altıncı sınıfta okuyor. O beni arıyor okuldan gelince. Ben de onu arıyorum. 'Anneanne ne yapıyorsun? Anneanne iyi misin?' diyor. 'Sana kurban olurum çok özledim' diyorum." dedi.

Kursiyerlerden 59 yaşındaki Aynur Şahin de "Ben önceden telefon kullanmayı biliyordum. Bankacılık ve hastane işlemlerini yapmayı bilmiyordum ve burada öğrendim." ifadesini kullandı.

Akıllı telefon kursuna katılarak çağa ayak uydurmak istediğini dile getiren 60 yaşındaki Selma Üzülmez de emekli olduğunu ve mobil bankacılık işlemlerini artık halledebildiğini söyledi.

Çocuklarının Almanya'da yaşadığını belirten Üzülmez, "Almanya'da çocuklarım var onları görüntülü arayınca özlemim biraz daha azalıyor. Onları görünce mutlu oluyorum." diye konuştu.