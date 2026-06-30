iPhone 18 ne zaman çıkacak, APPLE iPhone 18 ve iPhone 18 Pro Max ne zaman çıkacak, fiyatı ne kadar olacak?

iPhone 18 ve iPhone 18 Pro Max’in fiyatı ise şimdiden merak konusu olmuş durumda. Apple’ın önceki modellerindeki fiyat politikası dikkate alındığında, yeni serinin de yüksek segmentte konumlanacağı öngörülüyor. Resmi açıklama henüz gelmezken, iPhone 18 serisinin özellikle Pro ve Pro Max modellerinde premium fiyat etiketine sahip olması bekleniyor.

YENİ IPHONE 18 SERİSİ NE ZAMAN ÇIKACAK VE LANSMAN TARİHİ NE ZAMAN?

Apple’ın yeni nesil akıllı telefon serisi iPhone 18 için teknoloji dünyasında heyecan giderek artıyor. Sektörde yer alan iddialara göre Apple, iPhone 18 serisinin lansman takviminde önemli bir değişikliğe gidebilir. Buna göre iPhone 18 Pro ve iPhone 18 Pro Max modellerinin Eylül 2026’da tanıtılması beklenirken, standart iPhone 18 modelinin ise 2027 yılının Mart ayına ertelenebileceği konuşuluyor.

IPHONE 18 SERİSİNDE BEKLENEN TEKNOLOJİK YENİLİKLER

Sızıntılar ve sektör raporlarına göre Apple, iPhone 18 serisinde donanım tarafında önemli güncellemeler planlıyor. Tüm modellerde 12 GB RAM kullanılacağı iddia edilirken, böylece standart ve Pro modeller arasındaki bellek farkının ortadan kalkabileceği öne sürülüyor. Ayrıca Apple’ın iPhone 18 serisinde daha güçlü yapay zekâ performansı sunmayı hedeflediği belirtiliyor.

TASARIMDA RADİKAL DEĞİŞİKLİKLER BEKLENİYOR

iPhone 18 Pro ve Pro Max modellerinde tasarım tarafında dikkat çekici yeniliklerin yer alabileceği konuşuluyor. İddialara göre Face ID teknolojisi ekran altına taşınabilirken, ön kamera ekranın sol üst köşesine konumlandırılabilir. Apple’ın Dynamic Island tasarımını tamamen kaldırmak yerine yeni yerleşim düzeniyle devam ettirebileceği de sektör kulislerinde yer alıyor.

İPHONE 18 TEKNİK ÖZELLİKLERİ VE İŞLEMCİ DETAYLARI

Teknik tarafta en çok dikkat çeken iddia, iPhone 18 Pro modellerinde Apple’ın yeni A20 Pro işlemcisini kullanacağı yönünde. 2 nanometre üretim teknolojisiyle geliştirileceği öne sürülen bu çipin, performans ve enerji verimliliğinde önemli artış sağlaması bekleniyor. Ayrıca yeni nesil yapay zekâ işlemlerinin de daha hızlı çalışacağı ifade ediliyor.

SOĞUTMA SİSTEMİ VE BATARYA PERFORMANSI

Sızıntılara göre Apple, iPhone 18 serisinde daha gelişmiş bir soğutma sistemi kullanmayı planlıyor. Daha büyük bir buhar odası (vapor chamber) ile cihazın ısınmasının azaltılması hedeflenirken, bu sayede özellikle oyun ve yoğun kullanım senaryolarında performans düşüşünün önüne geçilmesi amaçlanıyor. Aynı zamanda daha yüksek kapasiteli bataryalarla pil ömründe de iyileştirme bekleniyor.

IPHONE 18 FİYATI VE RESMİ AÇIKLAMALAR

iPhone 18 serisinin fiyatına ilişkin henüz resmi bir bilgi bulunmuyor. Ancak Apple’ın mevcut fiyat politikası göz önüne alındığında, yeni serinin özellikle Pro ve Pro Max modellerinde yüksek segmentte konumlanacağı tahmin ediliyor. Öte yandan Apple, tüm bu iddialarla ilgili resmi bir açıklama yapmadı ve bilgiler şimdilik sızıntı düzeyinde değerlendiriliyor.