Küresel akıllı telefon pazarının bu yıl yaklaşık yüzde 13 daralacağı öngörülüyor

Güncelleme:
IDC tarafından yapılan tahminlere göre, bu yıl global akıllı telefon pazarında bellek tedarik krizi nedeniyle yüzde 13'lük bir daralma bekleniyor. Akıllı telefon sevkiyatlarının 1,12 milyar adede gerilemesi öngörülüyor.

ABD merkezli pazar araştırmaları şirketi International Data Corporation (IDC), akıllı telefon pazarına dair tahminlerini paylaştı.

IDC'den yapılan açıklamada, dünya genelinde akıllı telefon sevkiyatlarının bu sene yıllık bazda yüzde 12,9 düşüşle 1,12 milyar adede gerileyeceğinin öngörüldüğü aktarıldı.

Bu düşüşün, akıllı telefon pazarını 10 yılı aşkın sürenin en düşük yıllık sevkiyat hacmine indireceği vurgulanan açıklamada, bu tahminin bellek tedarik krizinin şiddetlenmesi nedeniyle daha önceki tahminlerde aşağı yönlü revizyonu yansıttığı ifade edildi.

Açıklamada, bölgesel olarak en fazla, düşük segment akıllı telefonların yoğun olduğu pazarlarda daralma beklendiği belirtildi.

Orta Doğu ve Afrika bölgesinin yıllık bazda yüzde 20,6 ile en sert düşüşü yaşayacağı kaydedilen açıklamada, dünyanın en büyük iki pazarından biri olan Çin'de yüzde 10,5 ve Asya Pasifik'te yüzde 13,1 daralma öngörüldüğü bildirildi.

Açıklamada, bellek krizinin gelecek yıl ortasında istikrar kazanmaya başlamasıyla, 2027'de akıllı telefon pazarında yüzde 2'lik sınırlı bir toparlanma, 2028'de ise yıllık bazda yüzde 5,2'lik daha güçlü bir artış tahmin edildiği aktarıldı.

Akıllı telefon satış fiyatlarının rekor seviyeye çıkması bekleniyor

IDC Kıdemli Araştırma Direktörü Nabila Popal, konuya ilişkin değerlendirmesinde, bellek krizinin geçici bir düşüşten daha fazlasına neden olacağını, bunun tüm pazarda yapısal bir yeniden düzenlemeye işaret ettiğini belirtti.

Alt segment satıcıların arz kısıtları ve daha yüksek fiyat seviyelerinde zayıflayan talep nedeniyle sevkiyatlarda sert düşüşlerle karşılaşacağına değinen Popal, "Sevkiyatlar rekor düzeyde düşüş kaydedecek olsa da akıllı telefon ortalama satış fiyatının bu yıl yüzde 14 artarak rekor seviye olan 523 dolara yükselmesi öngörülüyor." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Sevgi Ceren Gökkoyun
