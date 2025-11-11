Henüz resmi olarak tanıtılmasa da, sızan bilgiler ve tahminler cihazın ne zaman piyasaya çıkacağını büyük ölçüde ortaya koyuyor. Peki Samsung Galaxy S26 Ultra ne zaman çıkacak, hangi özellikleriyle fark yaratacak ve Türkiye fiyatı ne kadar olacak? İşte detaylar…

TANITIM VE ÇIKIŞ TARİHİ

Teknoloji dünyasında gelen bilgilere göre Samsung Galaxy S26 Ultra, 2026 yılının ilk çeyreğinde tanıtılacak. Şirketin geleneksel olarak her yılın başında düzenlediği "Galaxy Unpacked" etkinliğinde sahneye çıkması bekleniyor. En güçlü tahminler, Ocak 2026 tarihine işaret ediyor.

Tanıtımdan kısa bir süre sonra, cihazın Şubat 2026 başında satışa sunulacağı tahmin ediliyor. Bazı iddialara göre ise lansman sonrası bir hafta içinde ön sipariş süreci başlayacak. Yani kullanıcılar yeni Galaxy S26 Ultra'yı büyük olasılıkla Şubat ayının ilk haftalarında ellerine alabilecek.

Samsung'un bu modeli, hem küresel hem de Türkiye pazarında eş zamanlı olarak piyasaya süreceği öngörülüyor.

YENİ TASARIM VE GÜÇLÜ DONANIM

Galaxy S26 Ultra, tasarım açısından selefi S25 Ultra'nın izlerini taşısa da daha zarif ve modern hatlara sahip olacak. Çerçeveler inceltilirken, ekran gövde oranı artırılacak. S-Pen yuvası korunacak ve cihaz metal gövdeyle daha dayanıklı bir yapı sunacak.

EKRAN ÖZELLİKLERİ

Yeni modelde 6,9 inç büyüklüğünde, QHD+ çözünürlüklü Dynamic AMOLED 2X ekran yer alacak. 120 Hz yenileme hızı sayesinde akıcı bir görüntü deneyimi sunacak. Ekranın parlaklık değeri de artırılarak özellikle güneş altında daha net bir kullanım sağlanacak.

İŞLEMCİ VE PERFORMANS

Cihaz, bölgelere göre farklı işlemcilerle satışa sunulacak. ABD ve bazı pazarlarda Snapdragon 8 Gen 4, Avrupa ve Asya'da ise Exynos 2600 işlemcisi kullanılacak. Bu işlemciler yapay zeka destekli yeni nesil çekirdek yapısıyla hem performans hem de enerji verimliliği sağlayacak.

KAMERA TEKNOLOJİSİNDE YENİ ÇAĞ

Galaxy S26 Ultra'nın en dikkat çeken özelliği, geliştirilmiş kamera sistemi olacak. Samsung, bu modelde 200 megapiksel çözünürlüklü yeni nesil ana sensör kullanacak. Sensör, düşük ışık performansını artırmak ve daha net gece fotoğrafları çekmek için geliştirilmiş algoritmalara sahip olacak.

Ayrıca cihazda 10x optik zoom destekli periskop kamera, ultra geniş açı lens ve telefoto lens yer alacak. Video tarafında ise 8K çözünürlükte 60 FPS çekim desteği sunulması bekleniyor.

Yapay zekâ destekli sahne tanıma özelliği sayesinde cihaz, çekim ortamını analiz ederek en uygun ayarları otomatik olarak uygulayacak.

BATARYA VE ŞARJ HIZI

Samsung'un enerji verimliliği konusunda önemli adımlar atacağı belirtiliyor. Galaxy S26 Ultra'nın 5.000 mAh batarya kapasitesiyle gelmesi ve 60 watt hızlı şarj desteği sunması bekleniyor. Bu sayede cihaz yaklaşık 30 dakika içinde yüzde 70 seviyesine kadar şarj olabilecek.

Ayrıca kablosuz şarj ve ters şarj özellikleri de devam edecek. Samsung'un yeni soğutma sistemiyle pil ömrünü daha uzun vadede koruması da öngörülüyor.

YAZILIM VE YAPAY ZEKA DESTEKLİ ÖZELLİKLER

Cihazın kutudan Android 16 işletim sistemiyle çıkması ve Samsung'un en yeni arayüzü One UI 8.0 ile gelmesi bekleniyor. Bu sürüm, yapay zekâ tabanlı akıllı asistan özellikleriyle dikkat çekecek.

Kullanıcılar, yapay zekâ sayesinde fotoğrafları düzenleyebilecek, belgeleri özetleyebilecek, mesajları otomatik yanıtlayabilecek ve hatta sesli komutlarla cihazlarını yönetebilecek. Samsung'un Galaxy AI entegrasyonu, cihazın kullanıcı deneyimini bir üst seviyeye taşımayı amaçlıyor.

TÜRKİYE FİYATI VE ÖN SİPARİŞ DETAYLARI

Galaxy S26 Ultra'nın Türkiye fiyatı da merak konusu. Tahminler, döviz kuru ve vergi oranlarına bağlı olarak cihazın 85.000 TL ile 95.000 TL arasında bir fiyat etiketine sahip olacağı yönünde.

Küresel ölçekte satış fiyatının yaklaşık 1.299 dolar seviyesinde olması bekleniyor. Ön sipariş sürecinin Ocak ayı sonunda başlaması ve Şubat ayının ilk haftasında Türkiye'de satışların açılması planlanıyor.

Samsung'un ön sipariş döneminde takas kampanyaları, indirim fırsatları ve hediye aksesuarlar sunması bekleniyor.

2026'NIN YILDIZI OLMAYA ADAY

Özetle, Samsung Galaxy S26 Ultra, 2026 yılının en dikkat çekici akıllı telefonu olmaya aday. Geliştirilmiş kamera sistemi, güçlü işlemcisi, hızlı şarj teknolojisi ve yapay zekâ destekli yazılımıyla kullanıcılara üst düzey bir deneyim vaat ediyor.

Tanıtım tarihine kısa bir süre kalmışken, teknoloji severlerin heyecanı giderek artıyor. Eğer yeni bir akıllı telefon almayı planlıyorsanız, Galaxy S26 Ultra'nın tanıtımını beklemek mantıklı bir tercih olabilir. Çünkü Samsung, bu modelle birlikte mobil dünyada çıtayı bir kez daha yükseltmeyi hedefliyor.