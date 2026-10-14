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13 yaşındaki kızın trajik sonu! Nedeni isyan ettirecek cinsten

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13 yaşındaki kızın trajik sonu! Nedeni isyan ettirecek cinsten Haber Videosunu İzle
13 yaşındaki kızın trajik sonu! Nedeni isyan ettirecek cinsten
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Çin'de 13 yaşındaki bir kız çocuğu, ailesinin yeni telefon alma talebini reddetmesinin ardından yaşanan tartışma sonrası yüksek bir binadan atlayarak hayatını kaybetti. Olay büyük üzüntü yaratırken aile içi iletişim ve çocukların teknolojiye yönelik beklentilerini yeniden tartışmaya açtı.

Çin'de 13 yaşındaki bir kız çocuğu, yüksek bir binadan atlayarak hayatını kaybetti. Çocuğun, ailesinden iPhone 18 satın almalarını istediği, ancak bu talebinin reddedilmesinin ardından yaşanan tartışma sonrası yaşamına son verdiği öne sürüldü. Olay, kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

AİLESİYLE TELEFON YÜZÜNDEN TARTIŞTI

Aktarılan bilgilere göre 13 yaşındaki kız çocuğu, ailesinden yeni çıkan iPhone 18 modelini satın almalarını istedi. Anne ve babasının bu talebi kabul etmemesi üzerine aile içinde tartışma yaşandı.

Tartışmanın ardından yüksek bir binaya çıkan çocuk, aşağı atlayarak yaşamını yitirdi. Olayın ardından telefon talebinin reddedilmesi ile yaşanan trajedi arasındaki bağlantı tartışılmaya başlandı.

13 YAŞINDA HAYATINI KAYBETTİ

Henüz 13 yaşında olan çocuğun ölümü, sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Yaşanan olay, çocukların teknoloji ürünlerine yönelik beklentileri, aile içi iletişim ve ergenlik döneminde karşılaşılan duygusal güçlükleri yeniden gündeme taşıdı.

Kaynak: Haberler.com
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