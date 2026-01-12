Küresel akıllı telefon sevkiyatları geçen yıl yüzde 2 arttı

Küresel endüstri analiz ve araştırma kuruluşu Counterpoint Research'e göre, geçen yıl küresel akıllı telefon sevkiyatları yüzde 2 arttı.

Merkezi Hong Kong'da bulunan Counterpoint Research, 2025'e ilişkin küresel akıllı telefon sevkiyatları raporunu yayınladı.

Buna göre, geçen yıl küresel akıllı telefon sevkiyatları, artan premium talep ve gelişmekte olan önemli pazarlardaki ivme artışının etkisiyle 2024'e göre yüzde 2 arttı.

ABD merkezli Apple, geçen yıl yüzde 20 pazar payı ve yıllık bazda yüzde 10 büyüme ile küresel akıllı telefon pazarında liderliği elinde tuttu. Apple, öncelikle küçük pazarlarda ve gelişmekte olan ekonomilerde güçlü talepten yararlandı.

Güney Koreli Samsung yüzde 19'luk payla ikinci sırada yer alırken Çinli Xiaomi yüzde 13'lük payla üçüncü sırada konumlandı.

Counterpoint Research Araştırma Direktörü Tarun Pathak, küresel akıllı telefon satışlarında bu yıl düşüş beklediklerini ifade etti.

Bunun nedeni olarak tedarik sıkıntıları ve bileşen maliyetlerinin artmasını gösteren Pathak, yapay zeka için veri merkezlerindeki artışın, çip talebi arzının çok aşmasına neden olduğunu ve birçok yarı iletken şirketinin de akıllı telefonlar veya bilgisayar gibi tüketici elektroniği yerine, sunucular için daha karlı olan bellekleri üretmeye yöneldiklerini belirtti.

Pathak, "Bu durum karşısında, 2026 yılı tahminimizi sevkiyat tahminlerini yüzde 3 düşürerek revize ettik. Tedarik sıkıntısı sevkiyatları olumsuz etkileyecek olsa da Apple ve Samsung, daha güçlü tedarik zinciri kapasiteleri ve premium pazar konumlandırmaları sayesinde dirençli kalmaya devam edecekken düşük fiyat segmentlerinde yoğunlaşan Çinli üreticiler daha büyük baskı ile karşı karşıya kalacaklar." değerlendirmesinde bulundu.