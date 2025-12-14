Haberler

Telefon alacaklar dikkat! Tarih belli oldu, dev zam geliyor

Telefon alacaklar dikkat! Tarih belli oldu, dev zam geliyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

TrendForce'un raporuna göre DRAM fiyatları 2026'nın ilk çeyreğinde sert şekilde artacak. Yükselen bellek maliyetlerinin akıllı telefon ve dizüstü bilgisayar fiyatlarını yukarı çekmesi, özellikle Android modellerde zam baskısının daha güçlü hissedilmesi bekleniyor.

  • DRAM fiyatları 2026 yılının ilk çeyreğinde hızlı ve sert bir yükseliş yaşayacak.
  • DRAM fiyat artışları akıllı telefon ve dizüstü bilgisayar üreticilerinin maliyet planlamalarını zorlayacak.
  • 2026 yılında yeni Android modelleri daha yüksek fiyat etiketleriyle piyasaya çıkabilecek.

Pazar araştırma şirketi TrendForce'un yayımladığı güncel analiz, bellek sektöründe maliyet baskısının yeniden artacağına işaret ediyor. Rapora göre DRAM fiyatları, 2026 yılının ilk çeyreğinde hızlı ve sert bir yükseliş yaşayacak. Bu artışın, özellikle akıllı telefon ve dizüstü bilgisayar üreticilerinin maliyet planlamalarını zorlayacağı belirtiliyor.

Yarı iletken tedarik zincirinde toparlanma sinyalleri görülse de bellek tarafında dengelerin henüz kurulamadığı ifade ediliyor. TrendForce, DRAM'in tüketici elektroniğinde parça maliyetlerini en hızlı yükselten kalemlerden biri haline geldiğine dikkat çekiyor. Artan maliyetlerin, kâr marjı yüksek şirketler için bile baskı yaratabileceği vurgulanıyor.

DEV FİRMALAR DA BU ARTIŞLARDAN ETKİLENECEK

Raporda, Apple gibi güçlü finansal yapıya sahip üreticilerin dahi bu fiyat artışlarından etkilenebileceği değerlendirmesi yer alıyor. Üreticilerin, artan maliyetler nedeniyle fiyat politikalarını gözden geçirmek zorunda kalabileceği, bazı modeller için planlanan indirimlerin ise ileri bir tarihe ertelenebileceği ifade ediliyor.

ANDROID TELEFONLARDA SERT HİSSEDİLECEK

Android ekosisteminde etkinin daha sert hissedilmesi bekleniyor. Orta ve alt segmentte bellek kapasitesinin fiyat-performans dengesinde belirleyici bir unsur olduğuna işaret eden TrendForce, yükselen DRAM maliyetleri nedeniyle 2026 yılında yeni Android modellerinin daha yüksek fiyat etiketleriyle piyasaya çıkabileceğini öngörüyor. Mevcut modellerin fiyatlarında ve ürünlerin piyasada kalma sürelerinde de değişiklikler gündeme gelebilir.

BİLGİSAYAR FİYATLARI DA ARTACAK

Dizüstü bilgisayar pazarında da benzer bir maliyet baskısının oluşacağı belirtiliyor. Özellikle ince ve üst segment cihazlarda mobil DRAM'in anakarta entegre şekilde kullanılması, üreticilerin bellekten tasarruf ederek maliyet düşürmesini zorlaştırıyor. Bu nedenle fiyat artışlarının ilk olarak bu segmentte hissedilmesi bekleniyor.

HAFIZA KARTI DESTEĞİ YENİDEN GÜNDEME GELEBİLİR

Öte yandan bazı iddialara göre, teknoloji şirketleri artan maliyet baskısı nedeniyle ürün stratejilerinde değişikliğe gidebilir. Bazı markaların, maliyetleri dengelemek amacıyla hafıza kartı desteğini yeniden gündeme alabileceği öne sürülüyor.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Teknoloji
Haberler.com
500

Yorumlar (2)

Haber Yorumlarıwmhnyhpvhr:

milette para var zam gelsede alır

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıTamer Çakır:

çok büyütmeyin eskiden yoktu hayat devam ediyordu satamazsa fiyatı düşürler

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Güllü'nün eski patronundan kızı Tuğyan Ülkem Güler için çarpıcı iddia

Güllü'nün eski patronundan kızı Tuğyan Ülkem Güler için çarpıcı iddia
Mehmet Ali Erbil ve Gülseren Ceylan'ın boşanma nedeni ortaya çıktı

Ünlü çiftin boşanma nedenleri ortaya çıktı
Güllü'den kızına yolladığı sitem dolu ses kaydı dosyaya girdi: Bana yaşattıklarını sen de yaşayacaksın

Kızına gönderdiği sitem dolu ses kaydı dosyaya girdi
Erol Bulut, şampiyonluk yarışında Trabzonspor'a şans tanımadı

Şampiyonluk yarışında o takıma şans tanımadı
ABD'de üniversiteye silahlı saldırı! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Ülkeyi ayağa kaldıran saldırı! Trump: FBI burada, şüpheli gözaltında
Güllü'nün eski patronundan kızı Tuğyan Ülkem Güler için çarpıcı iddia

Güllü'nün eski patronundan kızı Tuğyan Ülkem Güler için çarpıcı iddia
Mehmet Ali Erbil ve Gülseren Ceylan'ın boşanma nedeni ortaya çıktı

Ünlü çiftin boşanma nedenleri ortaya çıktı
Karadenizli biriyle evlendiği için yapılan yorumlara isyan etti

Evlendiği kişinin etnik kökeniyle ilgili yorumlara isyan etti
Suriye'de ABD askerlerine yönelik saldırıyı DEAŞ gerçekleştirmiş

Suriye'de ABD askerlerine yönelik saldırının arkasından o örgüt çıktı
Cristiano Ronaldo bambaşka bir sektöre giriyor! İşte yeni mesleği

Ronaldo bambaşka bir sektöre giriyor! İşte yeni mesleği
Doğum izni 24 haftaya çıkıyor! Düzenlemede dikkat çeken yeni bir grup var

Doğum izni artıyor! Düzenlemede dikkat çeken yeni bir grup var
Bahis skandalıyla ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ses getirecek yorum: Hayretler içerisindeyim

Türkiye'nin konuştuğu skandalla ilgili Erdoğan'dan ses getirecek yorum
Acı olay! İki kardeş can verdi

Acı olay! İki kardeş can verdi
Annesi Güllü'yü öldürmekten tutuklanan Tuğyan'ın ifadesi ortaya çıktı

İşte Tuğyan'ın ifadesi! İtirafı ve ölüm mesajlarını böyle savundu
title