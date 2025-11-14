Samsung bellek çiplerine yüzde 60 zam yaptı, telefon ve bilgisayar fiyatları uçacak

Samsung Electronics, Kasım ayında belirli DDR5 bellek çiplerinin fiyatlarını Eylül'e göre yüzde 60'a varan oranlarda artırdı. Yapay zekâ işleme kapasitesi yüksek sunucularda kullanılan DDR5 çipleri, küresel veri merkezi yatırımlarındaki hızlı büyüme nedeniyle ciddi arz sıkıntısıyla karşı karşıya. Bu durum, fiyatların agresif biçimde yukarı çekilmesine yol açtı.

SUNUCU ÜRETİCİLERİ FİYAT BASKISI ALTINDA

Çip dağıtıcısı Fusion Worldwide Başkanı Tobey Gonnerman, büyük veri merkezi şirketlerinin artık yeterli ürün bulmakta zorlandığını belirterek, birçok müşterinin "kıtlığı kabullenmek zorunda kaldığını" söyledi. Samsung'un 32 GB DDR5 modülleri Eylül'de 149 dolarken Kasım'da 239 dolara yükseldi.

16 GB DDR5 yüzde 50 artarak 135 dolara çıktı; 128 GB DDR5 modülleri ise yüzde 50 zamla 1.194 dolara ulaştı. 64 GB ve 96 GB kapasiteli DDR5 modüllerinde de yüzde 30 oranında artış görüldü.

PANİK ALIMLARI BAŞLADI

Bellek arzındaki darlık o kadar kritik seviyeye ulaştı ki birçok şirket stok yapma yarışına girdi. Çin'in en büyük sözleşmeli çip üreticisi SMIC, bellek krizinin diğer çip türlerine yönelik siparişleri de geciktirdiğini açıkladı. Akıllı telefon üreticisi Xiaomi ise yükselen bellek maliyetlerinin cihaz üretim giderlerini artırmaya başladığını duyurdu.

SAMSUNG, REKABETTE FİYAT GÜCÜYLE ÖNE ÇIKIYOR

Son yıllarda yapay zekâ çiplerinde rakiplerinin gerisinde kalan Samsung, bellek tarafındaki güçlü konumu sayesinde fiyatlama gücünü artırmış durumda. KB Securities'ten Jeff Kim, Samsung'un pazar gücünün SK Hynix ve Micron'un önüne geçtiğini belirtiyor. TrendForce analisti Ellie Wang'e göre Samsung, Ekim-Aralık döneminde sözleşmeli fiyatları yüzde 40-50 aralığında artırabilir. Bu oran, sektör ortalaması olan yüzde 30'un oldukça üzerinde.