Şanlıurfa'da Gümrük Kaçağı 12 Akıllı Telefon Ele Geçirildi

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde düzenlenen operasyonda 12 gümrük kaçağı akıllı telefon ele geçirildi.

Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Haliliye İlçe Jandarma Komutanlığı ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışma sonucu, 12 akıllı telefon ile 12 adet şarj adaptörü ve şarj kablosu ele geçirildi. Olayla ilgili şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.

Yetkililer, kaçakçılıkla mücadele çalışmalarının kararlılıkla sürdürüleceğini bildirdi. - ŞANLIURFA