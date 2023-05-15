19 Mayıs Haberleri - 19 Mayıs Haber - Haberler

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Haberler ›› Yerel Haberler ›› Samsun ›› 19 Mayıs Haberleri
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19 Mayıs Haberleri

19 Mayıs haber, 19 Mayıs son dakika haberleri ve gelişmeleri.

19 Mayıs Yerel Seçim Sonuçları 2019 19 Mayıs Genel Seçim Sonuçları 2018 19 Mayıs Genel Seçim Sonuçları 2015
Futbol: Haftanın programı

Futbol: Haftanın programı

19 Mayıs - 15.05.2023
19 Mayıs Atatürk Kupası Masa Tenisi Turnuvası Bafra'da yapıldı

19 Mayıs Atatürk Kupası Masa Tenisi Turnuvası Bafra'da yapıldı

19 Mayıs - 13.05.2023
Türkiye'nin ilk yerli otomobili Togg Silivri'de sergilendi

Türkiye'nin ilk yerli otomobili Togg Silivri'de sergilendi

19 Mayıs - 12.05.2023
SİLİVRİ'DE TOGG'A YOĞUN İLGİ

SİLİVRİ'DE TOGG'A YOĞUN İLGİ

19 Mayıs - 12.05.2023
Türkiye'nin İlk Yerli Otomobili Togg Silivri'de Sergilendi

Türkiye'nin İlk Yerli Otomobili Togg Silivri'de Sergilendi

19 Mayıs - 12.05.2023
Türkiye'nin ilk yerli otomobili Togg Silivri'de sergilendi

Türkiye'nin ilk yerli otomobili Togg Silivri'de sergilendi

19 Mayıs - 12.05.2023
Türkiye'nin ilk yerli otomobili Togg Silivri'de sergilendi

Türkiye'nin ilk yerli otomobili Togg Silivri'de sergilendi

19 Mayıs - 12.05.2023
Türkiye'nin yerli otomobili Togg Silivri'de tanıtıldı

Türkiye'nin yerli otomobili Togg Silivri'de tanıtıldı

19 Mayıs - 12.05.2023
Örtü altı sebzeye gübre desteği

Örtü altı sebzeye gübre desteği

19 Mayıs - 10.05.2023
Sorgun'da Kurumlar Arası Voleybol Turnuvası başladı

Sorgun'da Kurumlar Arası Voleybol Turnuvası başladı

19 Mayıs - 09.05.2023
Bocce turnuvasında engelli bireyler karşı karşıya geldi

Bocce turnuvasında engelli bireyler karşı karşıya geldi

19 Mayıs - 08.05.2023
Konya'dan kısa kısa

Konya'dan kısa kısa

19 Mayıs - 08.05.2023
Bocce turnuvası sona erdi

Bocce turnuvası sona erdi

19 Mayıs - 08.05.2023
Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras Gençlerle Buluştu

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras Gençlerle Buluştu

19 Mayıs - 08.05.2023
Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras Gençlerle Buluştu

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras Gençlerle Buluştu

19 Mayıs - 08.05.2023
Kadın antrenörün çalıştırdığı erkek futbol takımı şampiyon oldu

Kadın antrenörün çalıştırdığı erkek futbol takımı şampiyon oldu

19 Mayıs - 06.05.2023
Germencik'te Kurumlar Arası Futbol Turnuvası Başladı

Germencik'te Kurumlar Arası Futbol Turnuvası Başladı

19 Mayıs - 05.05.2023
Germencik Belediyesi 19 Mayıs Futbol Turnuvası başladı

Germencik Belediyesi 19 Mayıs Futbol Turnuvası başladı

19 Mayıs - 05.05.2023
19 Mayıs ilçesinde Kut'ül Amare Zaferi kutlandı

19 Mayıs ilçesinde Kut'ül Amare Zaferi kutlandı

19 Mayıs - 03.05.2023
Solhan'da mahalle ligi maçları oynandı

Solhan'da mahalle ligi maçları oynandı

19 Mayıs - 03.05.2023
Şehit piyade uzman çavuş kabri başında anıldı

Şehit piyade uzman çavuş kabri başında anıldı

19 Mayıs - 30.04.2023
AK Parti 19 Mayıs Sandık Müşahit Toplantısı yapıldı

AK Parti 19 Mayıs Sandık Müşahit Toplantısı yapıldı

19 Mayıs - 29.04.2023
Marmaris Belediyesi, Çocuklar İçin 'Bilim Şenliği' Düzenliyor

Marmaris Belediyesi, Çocuklar İçin 'Bilim Şenliği' Düzenliyor

19 Mayıs - 27.04.2023
Beypazarı'nda 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı ön değerlendirme toplantısı

Beypazarı'nda 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı ön değerlendirme toplantısı

19 Mayıs - 27.04.2023
LİSELİ DALGIÇLAR DENİZDE TÜRK BAYRAĞI AÇTI

LİSELİ DALGIÇLAR DENİZDE TÜRK BAYRAĞI AÇTI

19 Mayıs - 24.04.2023
14 Mayıs seçimlerine 20 gün kaldı

14 Mayıs seçimlerine 20 gün kaldı

19 Mayıs - 24.04.2023
Samsun'un ilçelerinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlandı

Samsun'un ilçelerinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlandı

19 Mayıs - 23.04.2023
Foça'da 23 Nisan Coşkusu

Foça'da 23 Nisan Coşkusu

19 Mayıs - 23.04.2023
AK Parti 19 Mayıs İlçe Başkanlığında bayramlaşma

AK Parti 19 Mayıs İlçe Başkanlığında bayramlaşma

19 Mayıs - 22.04.2023
19 Mayıs'ta bayramlaşma programı düzenlendi

19 Mayıs'ta bayramlaşma programı düzenlendi

19 Mayıs - 21.04.2023
Samsun'dan kısa kısa

Samsun'dan kısa kısa

19 Mayıs - 19.04.2023
Kavak ve Havza'da MHP'nin seçmen iletişim merkezleri açıldı

Kavak ve Havza'da MHP'nin seçmen iletişim merkezleri açıldı

19 Mayıs - 18.04.2023
19 Mayıs Anadolu Lisesi oryantiring sporcularından Milli Eğitim Müdürüne ziyaret

19 Mayıs Anadolu Lisesi oryantiring sporcularından Milli Eğitim Müdürüne ziyaret

19 Mayıs - 13.04.2023
Spor Toto 1. Lig'de 32. hafta mücadelesi yarın başlıyor

Spor Toto 1. Lig'de 32. hafta mücadelesi yarın başlıyor

19 Mayıs - 10.04.2023
Nebiyan'da oryantiring heyecanı

Nebiyan'da oryantiring heyecanı

19 Mayıs - 07.04.2023
Futbol: Spor Toto 1. Lig

Futbol: Spor Toto 1. Lig

19 Mayıs - 27.03.2023
Atakum Belediye Başkanı kim, hangi partiden? Atakum Belediyesi hangi parti?

Atakum Belediye Başkanı kim, hangi partiden? Atakum Belediyesi hangi parti?

19 Mayıs - 16.03.2023
Marmaris'te Kadınlar Günü etkinliği gerçekleştirildi

Marmaris'te Kadınlar Günü etkinliği gerçekleştirildi

19 Mayıs - 09.03.2023
Cemil Deveci kimdir? Cemil Deveci kaç yaşında, nereli? Cemil Deveci hayatı ve biyografisi!

Cemil Deveci kimdir? Cemil Deveci kaç yaşında, nereli? Cemil Deveci hayatı ve biyografisi!

19 Mayıs - 06.03.2023
Samsun'da arasında suikast silahının da bulunduğu çok sayıda silahla yakalanan şahıs tutuklandı

Samsun'da arasında suikast silahının da bulunduğu çok sayıda silahla yakalanan şahıs tutuklandı

19 Mayıs - 03.03.2023
Diyarbakır'dan Samsun'a getirilen tarihi eserler ele geçirildi

Diyarbakır'dan Samsun'a getirilen tarihi eserler ele geçirildi

19 Mayıs - 28.02.2023
Cinayet sanığı kovalamaca sonucu yakalandı, saklandığı evden uyuşturucu çıktı

Cinayet sanığı kovalamaca sonucu yakalandı, saklandığı evden uyuşturucu çıktı

19 Mayıs - 24.02.2023
CHP'li Altay, 2'nci Yüzyılda Sandık Güvenliği Toplantısında Konuştu: '14 Mayıs'ta Devletin Giydiği Zulüm Kisvesini Çıkartacağız'

CHP'li Altay, 2'nci Yüzyılda Sandık Güvenliği Toplantısında Konuştu: "14 Mayıs'ta Devletin Giydiği Zulüm Kisvesini Çıkartacağız"

19 Mayıs - 23.01.2023
Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 1 tutuklama

Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 1 tutuklama

19 Mayıs - 10.01.2023
2022'nin en çok konuşulan isimlerinden Cahit Özkan kimdir? AK Parti Denizli Milletvekili Cahit Özkan hayatı ve biyografisi

2022'nin en çok konuşulan isimlerinden Cahit Özkan kimdir? AK Parti Denizli Milletvekili Cahit Özkan hayatı ve biyografisi

19 Mayıs - 28.12.2022
2022'nin en çok konuşulan isimlerinden Cemil Deveci kimdir? Cemil Deveci hayatı ve biyografisi!

2022'nin en çok konuşulan isimlerinden Cemil Deveci kimdir? Cemil Deveci hayatı ve biyografisi!

19 Mayıs - 28.12.2022
Cahit Özkan kimdir? Cahit Özkan kaç yaşında, nereli? Cahit Özkan hayatı ve biyografisi!

Cahit Özkan kimdir? Cahit Özkan kaç yaşında, nereli? Cahit Özkan hayatı ve biyografisi!

19 Mayıs - 27.10.2022
Spor Toto 1. Lig'de 8. hafta yarın tek maçla başlayacak

Spor Toto 1. Lig'de 8. hafta yarın tek maçla başlayacak

19 Mayıs - 06.10.2022
Samsun 3. sayfa haberleri | 19 Mayıs'ta kırmızı çizgi çekildi

Samsun 3. sayfa haberleri | 19 Mayıs'ta kırmızı çizgi çekildi

19 Mayıs - 30.09.2022
Spor Toto 1. Lig'de 9 haftalık program açıklandı

Spor Toto 1. Lig'de 9 haftalık program açıklandı

19 Mayıs - 20.09.2022

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