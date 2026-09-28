Samsun 19 Mayıs'ta SUP ve kano sporcuları su yüzeyi ve kıyıda çevre temizliği yaptı

Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde "Mavi Miras-Sularımızı Kürekle Temizliyoruz" sosyal sorumluluk projesi kapsamında SUP ve kano sporcuları, su yüzeyinde ve kıyıda çevre temizliği yaptı.

Türkiye Kano Federasyonu Stand Up Paddle (SUP) ve Deniz Kanosu Antrenörü Emre Turan tarafından hayata geçirilen proje, iç suların ve kıyıların temizlenmesine katkı sağlamak, çevre bilincini artırmak ve su sporlarıyla ilgilenenleri ortak bir amaç etrafında buluşturmak amacıyla gerçekleştirildi. Türkiye Kano Federasyonu'nun desteği ve ilgili yetkilendirmesi kapsamında düzenlenen etkinlikte gönüllüler, SUP ve kano ekipmanlarıyla su üzerinde ulaşılması zor bölgelere erişerek çevredeki atıkları topladı.

Proje hakkında bilgi veren Emre Turan, daha önce zaman zaman kendi sporcu arkadaşlarıyla gerçekleştirdikleri çevre temizliği çalışmalarını daha geniş bir kitleye ulaştırmayı amaçladıklarını söyledi. SUP ve kano gibi sporların su üzerinde ulaşılması zor alanlara erişim imkanı sağladığını belirten Turan, bu avantajı yalnızca spor yapmak için değil, doğal alanların korunmasına katkı sağlamak amacıyla da kullanmak istediklerini ifade etti.

Turan, "Mavi Miras" projesiyle çevre temizliğini dönemsel bir etkinlik olmaktan çıkarıp bir kültür haline getirmeyi hedeflediklerini belirterek, farklı şehirlerdeki sporculara, kulüplere ve su sporlarıyla ilgilenen herkese ilham olabilecek sürdürülebilir bir hareket başlatmak istediklerini kaydetti.

Etkinlikte su yüzeyi ve kıyılardan çok miktarda çöp toplandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı