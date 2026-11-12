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Samsun 19 Mayıs'ta şarampole savrulan otomobilde 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

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Samsun 19 Mayıs'ta şarampole savrulan otomobilde 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
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Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde sürücüsünün kontrolünü yitirdiği otomobil, Samsun-Sinop karayolunda şarampole savruldu. Kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı; yaralılar hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı, soruşturma sürüyor.

Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde sürücüsünün kontrolünü yitirdiği otomobil yoldan çıkarak şarampole savruldu. Kazada Mustafa Şahin (57) hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı.

Kaza, saat 18.00 sıralarında Samsun- Sinop karayolunun Erenköy mevkisinde meydana geldi. Ahmet D. yönetimindeki 34 TF 6520 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak şarampole savruldu. Kazada, Ahmet D. (78), Ayşe Ş., Feyzullah Ş. ve Mustafa Şahin yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine polis, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılardan Mustafa Şahin ve Ayşe Ş. (60) sağlık ekiplerinin müdahalesi sonrası Ondokuz Mayıs Üniversitesi'ne, Ahmet D. ile Feyzullah Ş. (26) ise özel bir hastaneye götürülüp tedaviye alındı. Durumu ağır olan Mustafa Şahin, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Diğer yaralıların ise tedavisinin sürdüğü bildirildi.

Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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