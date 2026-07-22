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Kız arkadaşını denizden çıkaran cankurtaranlara saldırdı

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Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde bir kişi, kız arkadaşını denizden çıkarmak isteyen cankurtaranlara saldırdı. Jandarma, biber gazı ve havaya ateş açarak müdahale etti. Olayla ilgili iki kişi ifadeleri alınmak üzere karakola götürüldü.

SAMSUN'un 19 Mayıs ilçesinde Soner B. (26), kız arkadaşı Aleyna Ç.'yi (27), jandarmanın talebi üzerine denizden çıkarmak isteyen cankurtaranlara video çektikleri iddiasıyla saldırdı. Jandarma, havaya ateş açıp biber gazı kullanarak olaya müdahale etti.

Soner B., kız arkadaşı Aleyna T. ve Elzem Ü. 19 Mayıs ilçesindeki Dereköy Sahili'ne yüzmeye gitti. Birlikte yüzüp içki içen Aleyna T. ile Soner B., bir süre sonra tartışmaya başladı. Çevredekiler tarafından 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunuldu. Aleyna Ç., bölgeye gelen jandarma ekiplerine sadece tartıştıklarını ve şikayetçi olmadığını söyleyip tekrar yüzmeye gitti. Elzem Ü.'nün, jandarma ekiplerine Aleyna Ç.'nin babasını yeni kaybettiğini ve psikolojisinin bozuk olduğunu söylemesi üzerine bölgeye cankurtaran ekipleri sevk edildi.

Cankurtaran ekiplerinin Aleyna T.'yi denizden çıkarmaya çalıştığı sırada, iddiaya göre Soner B., görüntü çektiğini gördüğü başka bir cankurtaranı iterek yere düşürdü. Taraflar arasında çıkan arbedede jandarma ekipleri, biber gazı kullanıp havaya ateş açarak müdahale etti.

Taraflar jandarma ekiplerince ifadeleri alınmak üzere 19 Mayıs İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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