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Jandarmadan kaçak tütün operasyonu

Jandarmadan kaçak tütün operasyonu
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Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde jandarma ekiplerince bir iş yerine düzenlenen operasyonda 8 bin 720 adet doldurulmuş makaron ve 4 kilogram bandrolsüz tütün ele geçirildi. Şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda 8 bin 720 adet doldurulmuş makaron ile 4 kilogram bandrolsüz tütün ele geçirildi.

Samsun İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılık olaylarının önlenmesine yönelik yürüttükleri çalışmalarda 19 Mayıs ilçesinde bir şahsın bandrolsüz tütün ürünleri sattığı bilgisine ulaştı. Elde edilen istihbari bilgiler doğrultusunda şüphelinin iş yerinde yapılan aramada 8 bin 720 adet doldurulmuş makaron ile 4 kilogram bandrolsüz tütün ele geçirildi. Operasyonda ele geçirilen kaçak tütün ürünlerine el konulurken, şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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