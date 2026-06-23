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Motosiklet kamyonun tekerleri arasına ok gibi saplandı: Emekli komiser yardımcısı hayatını kaybetti

Motosiklet kamyonun tekerleri arasına ok gibi saplandı: Emekli komiser yardımcısı hayatını kaybetti
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Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde kamyonla çarpışan motosiklet, aracın arka tekerleri arasına saplandı. Emekli komiser yardımcısı Erdal Bereket olay yerinde hayatını kaybetti. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, kamyonun arka tekerleri arasına ok gibi saplanan motosikletin sürücüsü emekli komiser yardımcısı, hayatını kaybetti.

Kaza, 19 Mayıs ilçesi Dereköy mevkisinde Samsun-Sinop kara yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, emekli komiser yardımcısı Erdal Bereket (53) idaresindeki 55 AKN 170 plakalı motosiklet, Samsun'dan Sinop istikametine seyir halindeyken kavşaktan yolu karşıya geçmekte olan Mustafa Karaçoban yönetimindeki 61 ADN 130 plakalı kamyonla çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet kamyonun yandan arka iki tekeri arasına adeta ok gibi saplandı. Meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü Erdal Bereket olay yerinde hayatını kaybetti.

Kaza anı kamerada

Kaza anı ise çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Cumhuriyet savcısının olay yerindeki incelemesinin ardından Erdal Bereket'in cenazesi 19 Mayıs Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Hayatını kaybeden Erdal Bereket'in uzun yıllar Samsun'da Recep Tokur Polis Merkezi'nde görev yaptığı, daha sonra Sivas'a tayin olduğu ve buradan komiser yardımcısı olarak emekliye ayrıldığı öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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