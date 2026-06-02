3 yaşındaki kayıp çocuk, jandarma ekiplerince ormanlık alanda bulundu

Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde oyun oynarken kaybolan 3 yaşındaki çocuk, jandarma ekiplerinin yürüttüğü arama çalışmaları sonucu ormanlık alanda sağ olarak bulunup, ailesine teslim edildi.

Edinilen bilgiye göre, 19 Mayıs ilçesinde 3 yaşındaki erkek çocuğun evlerinin bahçesinde arkadaşlarıyla oynadığı sırada bir anda gözden kaybolduğu bildirildi. Ailenin durumu jandarmaya bildirmesi üzerine bölgede geniş çaplı arama çalışması başlatıldı.

Samsun İl Jandarma Komutanlığı koordinesinde bölgeye sevk edilen 26 personel ve 1 iz takip köpeğinin katılımıyla yapılan aramalarda, kayıp çocuk kısa süre içerisinde evine yaklaşık 950 metre uzaklıktaki ormanlık alanda tek başına bulundu.

Genel sağlık durumunun iyi olduğu belirlenen çocuk, gerekli kontrollerin ardından ailesine teslim edildi.

Olayla ilgili herhangi bir olumsuzluğun yaşanmadığı öğrenilirken, aile jandarma ekiplerine teşekkür etti. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
