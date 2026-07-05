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Samsun'da Kadırga Şenliği renkli görüntülere sahne oldu

Samsun'da Kadırga Şenliği renkli görüntülere sahne oldu
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Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde düzenlenen Düzköy Kadırga Şenliği, doğayla iç içe yayla atmosferinde yöresel müzik, halk oyunları ve konserlerle katılımcılara unutulmaz anlar yaşattı.

Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde düzenlenen Düzköy Kadırga Şenliği renkli görüntülere sahne oldu. Doğayla iç içe yayla atmosferinde gerçekleştirilen organizasyon, Türkiye'nin farklı illerinden gelen vatandaşları bir araya getirdi.

19 Mayıs ilçesi Düzköy Mahallesi Sosyal, Kültürel Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği tarafından düzenlenen şenlikte çadırlarını kuran ziyaretçiler, yayla kültürünü yaşama fırsatı buldu. Etkinlik kapsamında yöresel müzikler dinlendi, halk oyunları gösterileri ve konserler yapıldı. Katılımcılar gündüz saatlerinde yaylanın doğal güzelliklerinin tadını çıkarırken, gün boyu sahne alan sanatçıların konserleriyle eğlenme fırsatı buldu. Ailelerin yoğun ilgi gösterdiği organizasyonda, vatandaşlar hem sosyal vakit geçirdi hem de Karadeniz'in geleneksel kültürünü yakından deneyimleme imkanı buldu. 19 Mayıs ilçesi Düzköy Mahallesi Sosyal, Kültürel Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Engin Erusta, "Etkinliğimiz bu yıl üçüncü kez düzenleniyor. Şenlik alanımızın yeni yerinde yoğun bir katılım var. Alanımız doldu taştı. Burada yiyecek, içecek ve yöresel ürün stantları bulunuyor. Esnafımız da burada satışlarını yapıyor" dedi.

Düzköy Kadırga Şenliği, gerçekleştirilen etkinliklerin ardından sona erdi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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