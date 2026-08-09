Nebiyanfest’te motokros heyecanı
Samsun 19 Mayıs'ta 5. Nebiyan Doğa ve Gençlik Festivali kapsamında motokros yarışları yapıldı. Zorlu parkurda sporcular kaza anları yaşarken, Türkiye ve Avrupa'dan katılımcılar adrenalin dolu mücadele sergiledi.
Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde bu yıl 5.'si düzenlenen Nebiyan Doğa ve Gençlik Festivali'nde motokros yarışları heyecanı yaşandı.
Nebiyan'ın ormanlık alanında hazırlanan zorlu, engebeli ve tehlikeli parkurlarda mücadele eden motokrosçular, izleyenlere heyecan dolu anlar yaşattı. Dik rampalar, keskin virajlar ve zorlu geçişlerden oluşan parkurda sporcular zaman zaman tehlikeler atlattı. Bazı yarışmacılar parkurun zorlu bölümlerinde motosikletlerinin kontrolünü kaybedip düşerken, sonrasında ise kısa sürede toparlanarak mücadeleye devam etti.
Türkiye'nin yanı sıra Avrupa'nın farklı bölgelerinden gelen motokros sporcularının katıldığı yarışlarda mücadele ve adrenalin bir arada yaşandı.