SOLOTÜRK VE TÜRK YILDIZLARI 19 MAYIS PROGRAMI: SOLOTÜRK ve Türk Yıldızları Samsun gösteri uçuşu ne zaman, saat kaçta, nerede?

19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında Samsun’da düzenlenecek SoloTürk ve Türk Yıldızları gösteri uçuşlarının programı belli oldu. Peki, SOLOTÜRK ve Türk Yıldızları Samsun gösteri uçuşu ne zaman, saat kaçta, nerede? SOLOTÜRK ve Türk Yıldızları 19 Mayıs programı haberimizde.

Türkiye’nin bağımsızlık yolculuğunun başladığı şehir olan Samsun, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında bu yıl da milyonları ekran başına ve sahillere kilitleyecek gösterilere ev sahipliği yapıyor. Türk Hava Kuvvetleri’nin göz kamaştıran gösteri ekipleri SoloTürk ve Türk Yıldızları, 19 Mayıs 2025 Pazartesi günü Samsun semalarında unutulmaz bir görsel şölen sunacak. Peki, SOLOTÜRK ve Türk Yıldızları Samsun gösteri uçuşu ne zaman, saat kaçta, nerede? Detaylar...

SOLOTÜRK VE TÜRK YILDIZLARI PROGRAMI

19 Mayıs etkinlikleri kapsamında Samsun’da gerçekleştirilecek gösteri uçuşlarının programı netleşti. Türk Hava Kuvvetleri bünyesinde görev yapan iki özel akrotim ekip, peş peşe gerçekleştirecekleri gösterilerle bayram coşkusunu gökyüzüne taşıyacak.

SoloTürk ekibi, daha önce 16-17 Mayıs tarihlerinde Samsun’da prova uçuşlarını gerçekleştirerek vatandaşların büyük ilgisini çekmişti. Özellikle prova uçuşları sırasında sahil şeridinde yoğun kalabalık oluşurken, savaş uçağının alçak irtifa geçişleri büyük heyecan yarattı.

Kutlamaların ana gösteri programı ise 19 Mayıs Pazartesi günü gerçekleştirilecek. Etkinlik takvimi şu şekilde açıklandı:

19 Mayıs SoloTürk Gösteri Bilgileri

Tarih: 19 Mayıs 2025 Pazartesi

Saat: 16:00

Yer: Doğu Park, Samsun

19 Mayıs Türk Yıldızları Gösteri Bilgileri

Tarih: 19 Mayıs 2025 Pazartesi

Saat: 16:30

Yer: Doğupark Sahili, Samsun

Gösterilerin özellikle sahil hattından ve açık alanlardan rahatlıkla izlenebileceği belirtiliyor. Yetkililer, yoğunluk nedeniyle vatandaşların etkinlik alanına erken saatlerde gelmeleri konusunda uyarıda bulunuyor.

Dilara Yıldız
