Kadın kooperatifi yöresel ürünleri katma değerli hale getiriyor

Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde kurulan Engiz Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi, ilçede yetiştirilen salep başta olmak üzere yöresel ürünleri katma değerli mamullere dönüştürüyor.

Temmuz 2023'te 11 kadının bir araya gelmesiyle kurulan Engiz Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi, yörede yetişen salep, aronya ve farklı meyvelerden elde ettikleri reçel, marmelat, sirke gibi ürünleri satışa sunuyor.

Salebi "yıldız ürün" olarak belirleyen kooperatif, hem toz salep üretimi yapıyor hem de sütle hazırlanan sıcak salebi tüketiciyle buluşturuyor.

Kooperatif başkanı Oya Nur Kaya Bolat, AA muhabirine, yöredeki ürünleri değerlendirdiklerini, salep ve aronya gibi bazı ürünleri de üyelerinin bahçelerinde yetiştirerek işlediklerini söyledi.

Salep üretiminin ilçede uzun yıllara dayanan emeğin sonucu olduğunu belirten Bolat, Türkiye'deki ilk izinli kültür bahçelerinin 19 Mayıs ilçesinde oluşturulduğuna işaret etti.

Kooperatifin kullandığı salebin üyelerinden birine ait bahçeden temin edildiğini, yıllık bir tona yakın toz salep ürettiklerini anlatan Bolat, "Bunu toz salep olarak satışa sunuyoruz. Bunun yanında yan ürünlerde kullanıyor, sıcak salep satışını da yapıyoruz." dedi.

"19 Mayıs salebi" için coğrafi işaret süreci başlatıldı

Manda sütlü salebi daha fazla öne çıkarmak istediklerini vurgulayan Bolat, "Doğal 19 Mayıs salebi için coğrafi işaret tescil başvurusunda bulunduk. Coğrafi işaret, ürünün tanıtımı ve üretimin artırılması açısından önemli. Salebi yıldız ürün olarak belirledik. Salep üzerinden ilçemizden bir marka çıkarmak, ulusalda, uluslararası alanda duyulur, tanınır, bilinir hale getirme hedefimiz var." diye konuştu.

Ticaret Bakanlığının "Kooperatiflerin Desteklenmesi Programı" kapsamında makine ve ekipman desteği aldıklarına dikkati çeken Bolat, alınan makinelerle meyve kurutma, fındık kırma ve kavurma gibi işler yaptıklarını aktardı.

Kooperatifte salebin yanı sıra reçel, marmelat, sirke, kurutulmuş meyve, sebzeli ve sade erişte ile çorbalık ürünler de hazırlandığını anlatan Bolat, yörede yetişen ürünleri işleyerek değerlendirmeye çalıştıklarını söyledi.

"Buralara gelebilmek bizim için hayal gibi bir şeydi"

Ürünlerini yerel pazarlarda, fuarlarda ve farklı illerdeki tanıtım etkinliklerinde tüketiciyle buluşturduklarını belirten Bolat, kooperatif merkezinin yanı sıra sosyal medya üzerinden satış yaptıklarını dile getirdi.

19 Mayıs ilçesinde kurulan ilk kadın kooperatifi olduklarının altını çizen Bolat, "İlk başladığımızdan bugüne baktığımda, buralara gelebilmek bizim için hayal gibiydi. Üretimimizi standarda kavuşturduk, kendimizi ispat ettik, ardından iş anlaşmaları geldi. Tamamen kendi özverimizle, kendi el emeğimizle ürünler üretmeyi, tanıtımını ve satışını yapmayı başardık." ifadelerini kullandı.

Kooperatif üyelerinden Hatice Mert de salep ve aronya yetiştirdiğini dile getirerek, "Bir hayalin peşindeydik ama gerçekleştirdik. Hep televizyonda hayalinin peşinden gidenleri görüyorduk, arkadaşlarımla bunu gerçekleştirdiğimize inanıyorum." dedi.