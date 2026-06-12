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Samsun'da Motosiklet kazası: 2 yaralı

Samsun'da Motosiklet kazası: 2 yaralı
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Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde motosikletin arka lastiğinin patlaması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde motosikletin arka lastiğinin patlaması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, 19 Mayıs ilçesi Tepeköy Mahallesi'nde Sinop-Samsun karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Batuhan Ş. (19) idaresindeki motosiklet, seyir halindeyken arka tekerinin patlaması sonucu sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine aynı istikamette ilerleyen ve Ömer K. (42) yönetimindeki aracın sol tarafına çarptı.

Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü Batuhan Ş. ile motosiklette yolcu olarak bulunan E.O. (16) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Kazayla ilgili adli tahkikat başlatıldı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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