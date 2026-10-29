Anaokulu öğrencileri oy kullanma deneyimi yaşadı

Anaokulu öğrencileri oy kullanma deneyimi yaşadıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde Şehit Vural Akdeniz Anaokulu öğrencileri, Cumhuriyet'in 103. yıl dönümünü okulda kurulan sandıklarda oy kullanarak kutladı.
Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde Şehit Vural Akdeniz Anaokulu öğrencileri, Cumhuriyet'in 103. yıl dönümünü okulda kurulan sandıklarda oy kullanarak kutladı.
Şehit Vural Akdeniz Anaokulu'nda düzenlenen programda sınıflara oy sandıkları ve kabinler kuruldu.
Öğrenciler, gizli oy ve açık sayım usulüyle temsilci seçimi yaparak ilk demokrasi deneyimlerini yaşadı.
Seçim sürecinin ardından öğrencilerin hazırladığı gösterilerle Cumhuriyet Bayramı kutlandı.
Okul Müdürü Nagihan Çağlak Bay, geleceğin teminatı çocuklara Cumhuriyet bilinci kazandırmayı ve demokratik süreçleri öğretmeyi amaçladıklarını söyledi.
Kaynak: AA