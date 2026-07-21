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Dereköy Balıkçı Barınağı'nın işletme hakkı 10 yıllığına kiralandı

Dereköy Balıkçı Barınağı'nın işletme hakkı 10 yıllığına kiralandı
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Samsun'un 19 Mayıs ilçesindeki Dereköy Balıkçı Barınağı'nın işletme hakkı, 10 yıl süreyle S.S. Dereköy Su Ürünleri Kooperatifi'ne kiralandı. İl Tarım ve Orman Müdürü Kemal Yılmaz, protokolü imzaladı.

SAMSUN (İHA) – Samsun'da 19 Mayıs ilçesi sınırları içerisinde bulunan Dereköy Balıkçı Barınağı'nın işletme hakkı, 10 yıl süreyle S.S. Dereköy Su Ürünleri Kooperatifi tarafından kiralandı.

Samsun İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nde düzenlenen toplantıda, İl Müdürü Kemal Yılmaz ile kooperatif yöneticileri arasında protokol imzalanarak kiralama süreci resmen tamamlandı. İmza töreninde konuşan Samsun Tarım ve Orman İl Müdürü Kemal Yılmaz, "Balıkçı barınakları ile ilgili il müdürlüğümüz tarafından yürütülen tüm çalışmalar, balıkçılarımızın ve balıkçılık sektörünün gelişimine katkı sağlama anlayışıyla büyük bir hassasiyetle gerçekleştirilmektedir" dedi.

Ayrıca Yılmaz, imzalanan kira sözleşmesinin başta Dereköy Su Ürünleri Kooperatifi üyeleri olmak üzere tüm balıkçılara ve balıkçılık sektörüne hayırlı olmasını temenni etti ve sürdürülebilir balıkçılık, güçlü kooperatifçilik ve sektörün gelişimi için çalışmalara kararlılıkla devam ettiklerini belirtti. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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