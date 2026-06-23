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Samsun'da kamyonla çarpışan motosikletin sürücüsü öldü

Samsun'da kamyonla çarpışan motosikletin sürücüsü öldü
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Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde emekli komiser yardımcısı Erdal Bereket'in kullandığı motosiklet, bir kamyonla çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.

Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde kamyonla çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

Emekli komiser yardımcısı Erdal Bereket'in (53) kullandığı 55 AKN 170 plakalı motosiklet, Dereköy Mahallesi Atatürk Bulvarı'ndaki kavşakta, Mustafa K. idaresindeki 61 ADN 130 plakalı kamyonla çarpıştı.

?İhbar üzerine bölgeye jandarma, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, motosiklet sürücüsünün olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi.

?Kamyon sürücüsü ifadesi alınmak üzere jandarmaya götürüldü.

Öte yandan kaza, bölgedeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak: AA / Emre Dilek
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