19 Mayıs Salı noterler çalışıyor mu, tatil mi, nöbetçi noterler çalışıyor mu? Yarın noterler açık mı, kapalı mı?

19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, Türkiye’de resmi tatil kapsamında yer almaktadır. Bu nedenle kamu kurumlarının çalışma düzeni her yıl olduğu gibi bu yıl da değişmektedir. Vatandaşlar özellikle resmi tatil öncesinde noter işlemlerini tamamlamak için “yarın ( 19 Mayıs Salı) noterler çalışıyor mutatil mi” sorusuna yanıt aramaktadır.

YARIN (19 MAYIS SALI) NOTERLER ÇALIŞIYOR MU, TATİL Mİ?

19 Mayıs’ın resmi tatil olması nedeniyle noterler ülke genelinde hizmet vermemektedir. Noterlikler, resmi tatil günlerinde kapalı olup rutin işlem kabul etmezler. Bu kapsamda 19 Mayıs Salı günü, noterlerde satış, vekalet, tasdik veya benzeri hiçbir işlem yapılamayacaktır.

Resmi tatil uygulaması yalnızca kamu kurumlarını değil, noterlikleri de doğrudan kapsadığı için işlemler bir sonraki iş gününe ertelenmektedir. Vatandaşların acil işlemlerini 19 Mayıs’tan önceki iş günlerinde tamamlamaları gerekmektedir.

19 MAYIS NÖBETÇİ NOTERLER ÇALIŞIYOR MU?

19 Mayıs resmi tatili kapsamında en çok merak edilen konulardan biri de nöbetçi noter uygulamasının durumu olmaktadır. “19 mayıs nöbetçi noterler çalışıyor mu?” sorusu özellikle acil işlem yapması gereken vatandaşlar tarafından araştırılmaktadır.

Edinilen bilgilere ve noterlik uygulama esaslarına göre 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı resmi tatil kabul edildiği için noterlik hizmetleri tamamen durdurulmaktadır. Bu kapsamda nöbetçi noterler de hizmet vermemektedir.