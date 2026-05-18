19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı Türkiye’de resmî tatil olarak kabul edildiği için kargo hizmetleri de bu durumdan doğrudan etkilenmektedir. Peki, 19 Mayıs'ta kargolar açık mı, çalışıyor mu? 19 Mayıs 2026 kargolar dağıtım yapıyor mu? Detaylar...

19 MAYIS'TA KARGOLAR AÇIK MI, ÇALIŞIYOR MU?

19 Mayıs günü kargo firmalarının çalışma durumu resmî tatil düzenine bağlı olarak şekillenir. Bu kapsamda özellikle PTT gibi kamu kurumları tamamen kapalı olur ve herhangi bir hizmet sunmaz. PTT şubeleri, dağıtım merkezleri ve saha operasyonları bu tarihte faaliyet göstermez ve tüm gönderiler sistemde beklemeye alınır.

Özel kargo şirketleri ise genel olarak resmî tatil günlerinde operasyonlarını durdurur. Türkiye’de faaliyet gösteren büyük lojistik firmaları, 19 Mayıs gibi ulusal bayramlarda şube işlemlerini askıya alır ve adres dağıtımı yapmaz. Bu nedenle kargo gönderimi veya teslimatı bu gün içerisinde gerçekleşmez. Sadece acil durumlara özel sınırlı operasyonlar bazı bölgelerde istisnai olarak planlanabilse de genel tablo tamamen duraksama yönündedir.

19 MAYIS 2026 KARGOLAR DAĞITIM YAPIYOR MU?

2026 yılında 19 Mayıs yine resmî tatil kapsamında yer aldığından kargo hizmetlerinde benzer bir çalışma düzeni beklenmektedir. Bu tarihte PTT Kargo başta olmak üzere kamuya bağlı tüm dağıtım ağlarının kapalı olması öngörülürken, özel kargo firmalarının da operasyonlarını durdurması beklenmektedir. Bu durum hem gönderi kabul hem de teslimat süreçlerinin tamamen ertelenmesine yol açar.