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AK Parti 19 Mayıs İlçe Başkanlığı esnaf buluşmasında Mehmet Muş'u ağırladı

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AK Parti 19 Mayıs İlçe Başkanlığı esnaf buluşmasında Mehmet Muş'u ağırladı
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AK Parti 19 Mayıs İlçe Başkanlığı, Pazar Mahallesi'nde esnafla buluşma programı düzenledi. Programa katılan TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Mehmet Muş ve yerel yönetim temsilcileri esnafın talep ve önerilerini dinledi, iş birliğinin güçlendirilmesi değerlendirildi.

Ak Parti 19 Mayıs İlçe Başkanlığı tarafından Pazar Mahallesi'nde esnafla buluşma programı düzenlendi.

Tbmm Plan Ve Bütçe Komisyonu Başkanı ve AK Parti Samsun Milletvekili Mehmet Muş, Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, 19 Mayıs Belediye Başkanı Osman Topaloğlu, AK Parti Samsun İl Başkanı Mehmet Köse, 19 Mayıs Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Uğur Büyükbaş'ın katıldığı programda esnafın talep, öneri ve beklentileri dinlendi.

Buluşmada yerel yönetimler, teşkilat ve esnaf arasındaki iş birliği ve iletişimin güçlendirilmesine yönelik değerlendirme de yapıldı.

Kaynak: AA
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