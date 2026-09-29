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Uzunköprü'de hacizli motosiklet trafikten men edildi, sürücüye 2 bin 587 lira ceza kesildi

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Uzunköprü'de hacizli motosiklet trafikten men edildi, sürücüye 2 bin 587 lira ceza kesildi
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Uzunköprü'de İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 19 Mayıs Caddesi'nde durdurulan motosikletin hacizli olduğu belirlendi. Sürücüye 2 bin 587 lira ceza uygulanırken, araç trafikten men edildi.

Uzunköprü ilçesinde polis ekiplerince yakalanan hacizli motosiklet trafikten men edildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 19 Mayıs Caddesi'nde S.A'nın kullandığı motosikleti durdurdu.

Yapılan kontrolde aracın hacizli olduğu belirlendi.

Sürücüye 2 bin 587 lira ceza uygulandı, motosiklet trafikten men edildi.

Uzunköprü'de okul servisleri denetlendi

Uzunköprü ilçesinde okul servisleri jandarma ekiplerince denetlendi.

Karapınar köyü Karapınar İlköğretim Okulu önünde yapılan denetimde 4 okul servisi ekiplerce kontrol edildi.

Denetimde bir araçta dur levhası ve yangın tüpünün olmadığı tespit edilmesi sonucu 3 bin 719 lira ceza uygulandı.

Kaynak: AA
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