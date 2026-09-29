Uzunköprü'de hacizli motosiklet trafikten men edildi, sürücüye 2 bin 587 lira ceza kesildi

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Uzunköprü ilçesinde polis ekiplerince yakalanan hacizli motosiklet trafikten men edildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 19 Mayıs Caddesi'nde S.A'nın kullandığı motosikleti durdurdu.

Yapılan kontrolde aracın hacizli olduğu belirlendi.

Sürücüye 2 bin 587 lira ceza uygulandı, motosiklet trafikten men edildi.

Uzunköprü'de okul servisleri denetlendi

Uzunköprü ilçesinde okul servisleri jandarma ekiplerince denetlendi.

Karapınar köyü Karapınar İlköğretim Okulu önünde yapılan denetimde 4 okul servisi ekiplerce kontrol edildi.

Denetimde bir araçta dur levhası ve yangın tüpünün olmadığı tespit edilmesi sonucu 3 bin 719 lira ceza uygulandı.

Kaynak: AA