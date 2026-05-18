19 Mayıs Salı günü Türkiye’de resmi tatil takvimi içerisinde yer alan 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle bankacılık faaliyetleri açısından kritik bir tarihtir. Bu kapsamda bankaların çalışma durumu vatandaşlar tarafından yoğun şekilde araştırılmaktadır. Peki, 19 Mayıs Salı bankalar çalışıyor mu, tatil mi? Yarın bankalar açık mı, kapalı mı? Detaylar...

19 MAYIS SALI BANKALAR ÇALIŞIYOR MU, TATİL Mİ?

Resmi tatil olması nedeniyle banka şubeleri 19 Mayıs Salı günü hizmet vermemektedir. Yani fiziki olarak bankaya giderek yapılacak para yatırma, çekme, havale veya gişe işlemleri bu tarihte gerçekleştirilemez.

Buna karşın dijital bankacılık kanalları aktif şekilde çalışmaya devam eder. Mobil bankacılık ve internet bankacılığı üzerinden para transferi, fatura ödeme ve hesap işlemleri 7/24 erişilebilir durumdadır. Bankalar, resmi tatilin sona ermesinin ardından 20 Mayıs Çarşamba günü normal mesai düzenine döner.

YARIN BANKALAR AÇIK MI, KAPALI MI?

Yarın bankaların açık olup olmadığı konusu, 19 Mayıs resmi tatili nedeniyle doğrudan netleşmektedir. Takvime göre 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı resmi tatil olduğundan dolayı bankalar yarın kapalı olacaktır.

Bu kapsamda:

Banka şubeleri hizmet vermez

şubeleri hizmet vermez Gişe işlemleri yapılmaz

EFT işlemleri tatil nedeniyle bir sonraki iş gününe aktarılır

Dijital bankacılık hizmetleri aktif kalır

Bankalar, resmi tatilin ardından ilk iş günü olan 20 Mayıs Çarşamba günü yeniden hizmet vermeye başlayacaktır.