19 Mayıs ilçesinde çilek üretimi yaygınlaştırılıyor

Samsun Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, 19 Mayıs İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Samsun Büyükşehir Belediyesi iş birliğinde, 19 Mayıs ilçesinde üreticiler desteklenerek çilek bahçeleri kuruldu.

İlçenin tarımsal üretim potansiyelinin artırılması ve çiftçilere alternatif gelir kaynakları oluşturulması amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında kurulan çilek bahçelerinde üretim ve hasat çalışmaları devam ediyor.

Engiz çileği, kendine özgü aroması, lezzeti ve kalitesiyle tüketicilerin beğenisini kazanırken pazarlarda da aranan ürünler arasında yerini alıyor. Çilek yetiştiriciliğinin yaygınlaştırılmasıyla birlikte üreticilerin gelirlerinin artırılması ve ilçede katma değerli tarımsal üretimin geliştirilmesi hedefleniyor.

19 Mayıs İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personelince üreticilere yetiştiricilik, bitki sağlığı, sulama, gübreleme ve hasat konularında teknik destek ve danışmanlık sağlanıyor.

Kaynak: AA