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Miniklerden sıfır atık defilesi ve resim sergisi

Miniklerden sıfır atık defilesi ve resim sergisi
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Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde bulunan Şehit Vural Akdeniz Anaokulu tarafından düzenlenen Resim Sergisi ve Sıfır Atık Defilesi, öğrencilerin çevre bilinci ve sanatsal yeteneklerini bir araya getirdi.

Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde bulunan Şehit Vural Akdeniz Anaokulu tarafından düzenlenen Resim Sergisi ve Sıfır Atık Defilesi, öğrencilerin çevre bilinci ve sanatsal yeteneklerini bir araya getirdi.

Etkinlikte minik öğrencilerin hazırladığı birbirinden renkli resimler sergilenirken, geri dönüşüm malzemelerinden tasarlanan kostümlerle gerçekleştirilen Sıfır Atık Defilesi büyük ilgi gördü. Öğrencilerin çevre duyarlılığını eğlenceli bir şekilde yansıttığı defile, izleyicilerden alkış aldı. Programda çevreye duyarlılık ve sürdürülebilir yaşam konularına dikkat çekilirken, sıfır atık bilincinin küçük yaşlarda kazandırılmasının önemine vurgu yapıldı.

Okul Müdürü Cüneyt Kahyaoğlu, etkinliğin hazırlanmasında emeği geçen öğretmen ve öğrencilere teşekkür ederek, "Geleceğimiz için sıfır atık, temiz yarınlar" mesajını paylaştı.

Gün boyunca ziyaretçilerin yoğun ilgi gösterdiği sergi ve defilede öğrenciler hem yeteneklerini sergileme hem de çevre bilincine dikkat çekme fırsatı buldu. Şehit Vural Akdeniz Anaokulu tarafından düzenlenen etkinlik, katılımcıların beğenisini kazandı.

Okul bahçesinde gerçekleştirilen etkinliğe Kaymakam Haluk Şimşek, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ömer Demirkol, Şube Müdürü Osman Çakır, okul müdürleri, öğretmenler, veliler ve davetliler katıldı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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