Samsun 19 Mayıs'ta 12 yıl 3 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde, hırsızlık suçundan hakkında 12 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, emniyet ekiplerinin çalışmasıyla saklandığı adreste yakalandı. Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde, hakkında 12 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan hükümlülerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.
Ekipler, hakkında "bina içinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık" suçundan 12 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.A.O'yu (24) saklandığı adreste yakaladı.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Kaynak: AA