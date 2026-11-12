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Samsun 19 Mayıs'ta otomobil yoldan çıktı, 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

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Samsun 19 Mayıs'ta otomobil yoldan çıktı, 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
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Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde saat 18.00 sıralarında otomobil yoldan çıktı; araçta yolcu olarak bulunan 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Kaza, saat 18.00 sıralarında 19 Mayıs ilçesi Erenköy mevkiinde meydana geldi. Ahmet D. (78) idaresindeki 34 TF 6529 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıktı. Kazada araçta yolcu olarak bulunan Mustafa Şahin hayatını kaybederken, sürücü Ahmet D. ile Ayşe Ş. ve Feyzullah Ş. yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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