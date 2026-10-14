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Samsun 19 Mayıs'ta 96 okul servis personeline güvenlik eğitimi verildi

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Samsun 19 Mayıs'ta 96 okul servis personeline güvenlik eğitimi verildi
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Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde okul servis sürücüleri ve rehber personele yönelik güvenlik eğitimi düzenlendi. 19 Mayıs İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince verilen eğitime 85 okul servis sürücüsü ve 11 rehber personel olmak üzere toplam 96 kişi katıldı.

Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde okul servis sürücüleri ve rehber personele yönelik güvenlik eğitimi düzenlendi.

2026-2027 Eğitim ve Öğretim Yılı'nın başlaması dolayısıyla 19 Mayıs İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü konferans salonunda eğitim gerçekleştirildi. Eğitime 85 okul servis sürücüsü ve 11 rehber personel olmak üzere toplam 96 kişi katıldı.

Eğitimle, öğrencilerin okula gidiş ve dönüşlerinde güvenli şekilde seyahat etmelerinin sağlanması ve servis personelinin güvenlik konusundaki farkındalığının artırılması amaçlandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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