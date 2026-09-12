Haberler

Tekkeköy'de ortaokul girişine turnike sistemi kuruldu

Tekkeköy'de ortaokul girişine turnike sistemi kuruldu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Samsun'un Tekkeköy ilçesindeki 19 Mayıs Ortaokulu'na öğrencilerin güvenliğinin artırılması amacıyla kartlı turnike sistemi kuruldu.

Samsun'un Tekkeköy ilçesindeki 19 Mayıs Ortaokulu'na öğrencilerin güvenliğinin artırılması amacıyla kartlı turnike sistemi kuruldu.

Kartlı turnike sistemi sayesinde öğrencilerin okula giriş ve çıkış saatlerinin takip edilebilmesi, veli ve ziyaretçilerin okul binasına kontrollü şekilde alınması planlanıyor.

Tekkeköy İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Uzunlar, öğrencilerin güvenliğinin öncelikleri olduğunu vurgulayarak, "Okulumuzda uygulamaya alınan bu sistemin güvenli ve kontrollü bir eğitim ortamına katkı sağlayacağına inanıyoruz. Sistemin kurulmasına destek veren velilerimize teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.

19 Mayıs Ortaokulu Müdürü Mustafa Avcı da yeni eğitim öğretim yılına başlarken en büyük önceliklerinin öğrencilerin güvenliği olduğunu anlatarak, "Velilerimizin gözü arkada kalmasın diye turnike sistemini hayata geçirdik. Öğrencilerimiz artık daha güvenli, daha kontrollü bir ortamda eğitim görecek." dedi.

Kaynak: AA
Vanlı Kara Haydar'ın altınları bulundu! Bakın nereye saklamış

Vanlı Kara Haydar'ın altınları bulundu! Bakın nereye saklamış
ABD Başkanı Trump: İran savaşı çok yakında sona erecek, petrol fiyatları da hızla düşecek

Petrol fiyatları çıldırdı, Trump'tan yeni "savaş" sözleri geldi

Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

2027 için ilk asgari ücret tahmini geldi! İşte milyonların merak ettiği sorunun cevabı

Tüm çalışanlar dört gözle bekliyor! İşte asgari ücrette ilk rakam
Osimhen'den haber var! Kritik maçta sahada

Osimhen'den haber var! Kritik maçta sahada

15 yıl sonra mezarı açıldı! Eski MİT'çi Kaşif Kozinoğlu'nun ölümünde kritik inceleme

Eski MİT'çi Kaşif Kozinoğlu'nun ölümünde kritik inceleme

Böyle yarış görülmedi! Hareket halindeki römorka park etmeye çalışıyorlar

Bu nasıl iş? Yorumu size bırakıyoruz

Battal Gazi'nin babası burada yatıyor! 2 bin 600 metrede ziyaretçi akını

Battal Gazi'nin babası burada yatıyor! 2.600 metrede ziyaretçi akını
Fenerbahçe'den olaylı ayrılmıştı! Yeni takımında kral oldu

Fenerbahçe'de topa vuramıyordu! Yeni takımında kral oldu
Görenler tanıyamıyor! Cezaevinden çıkan Fatma Soydaş'ın ilk görüntüsü

Cezaevinden çıkan Fatma Soydaş'ın ilk görüntüsü