Tekkeköy'de ortaokul girişine turnike sistemi kuruldu

Samsun'un Tekkeköy ilçesindeki 19 Mayıs Ortaokulu'na öğrencilerin güvenliğinin artırılması amacıyla kartlı turnike sistemi kuruldu.

Kartlı turnike sistemi sayesinde öğrencilerin okula giriş ve çıkış saatlerinin takip edilebilmesi, veli ve ziyaretçilerin okul binasına kontrollü şekilde alınması planlanıyor.

Tekkeköy İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Uzunlar, öğrencilerin güvenliğinin öncelikleri olduğunu vurgulayarak, "Okulumuzda uygulamaya alınan bu sistemin güvenli ve kontrollü bir eğitim ortamına katkı sağlayacağına inanıyoruz. Sistemin kurulmasına destek veren velilerimize teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.

19 Mayıs Ortaokulu Müdürü Mustafa Avcı da yeni eğitim öğretim yılına başlarken en büyük önceliklerinin öğrencilerin güvenliği olduğunu anlatarak, "Velilerimizin gözü arkada kalmasın diye turnike sistemini hayata geçirdik. Öğrencilerimiz artık daha güvenli, daha kontrollü bir ortamda eğitim görecek." dedi.

Kaynak: AA