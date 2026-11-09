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Samsun'da 1224 rakımlı Nebiyan Dağı, kar örtüsü ve sonbahar renkleriyle kaydedildi

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Samsun'un 19 Mayıs ilçesindeki 1224 rakımlı Nebiyan Dağı, kar yağışının ardından dronla görüntülendi. 2011'de doğa turizmi alanı ilan edilen dağın yüksek kesimleri beyaz örtüyle kaplanırken alçak kesimlerde sonbaharın farklı renkleri görülüyor.

Samsun'un 19 Mayıs ilçesindeki 1224 rakımlı Nebiyan Dağı, kar yağışının ardından dronla görüntülendi.

Kültür ve Turizm Bakanlığınca 2011'de doğa turizmi alanı ilan edilen, şehir merkezine 30 kilometre uzaklıktaki Nebiyan Dağı'nda kar yağışı etkili oldu.

Yamaçlardan zirveye doğru çıkıldığında kar kalınlığının arttığı bölgede, aralıklarla sis de etkisini gösteriyor.

Kayın, gürgen, meşe ve kestane gibi geniş yapraklı ağaçların yanı sıra çeşitli iğne yapraklı ağaçların bulunduğu dağın yüksek kesimleri beyaz örtüyle kaplanırken, alçak kesimlerde sonbaharın farklı renkleri görülüyor.

Sonbahar ve kışın bir arada yaşandığı Nebiyan Dağı'nda renk çeşitliliği dronla kaydedildi.

Kaynak: AA
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