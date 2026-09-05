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Samsun'da 160 katılımcılı "engelsiz kamp" programı tamamlandı

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Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde 160 kişinin katıldığı 5 günlük "engelsiz kamp" programı sona erdi.

Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde 160 kişinin katıldığı 5 günlük "engelsiz kamp" programı sona erdi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı bünyesindeki 19 Mayıs Dereköy Gençlik Kamp Merkezi'nde düzenlenen organizasyona çeşitli illerden engelli bireyler ile dernek yöneticileri katıldı.

Etkinlik kapsamında katılımcılar sosyal ve kültürel faaliyetlerde bulundu.

Bafra Görme Engelliler Derneği Başkanı Ömer Ergül, kampın ardından yaptığı açıklamada, organizasyonun sorunsuz tamamlanmasından memnuniyet duyduklarını belirtti.

Ergül, "Burada sadece birkaç gün birlikte vakit geçirmedik. Dostluklarımızı güçlendirdik, yeni arkadaşlıklar edindik ve engellerin birlik ve beraberlik içinde nasıl aşılabileceğini bir kez daha gösterdik." dedi.

Bafra Sakatlar Derneği Başkanı İsmail Yıldırım, gösterilen misafirperverlik dolayısıyla emeği geçenlere teşekkür etti.

Samsun Engelliler Federasyonu Temsilcisi Zübeyde Şahin Metin, organizasyonun engelli bireylerin bir araya gelmesi açısından önem taşıdığını ifade etti.

Amasya Sevgican Derneği Başkanı İsmail Yılmaz da kampın dayanışmayı güçlendirdiğini belirtirken, Samsun Altı Nokta Görme Engelliler Derneği Şube Başkanı Ufuk Gürbüz güzel anılar biriktirdiklerini dile getirdi.

Kaynak: AA
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