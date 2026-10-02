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19 Mayıs İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Çandır'da kadın çiftçilere su tasarrufunu anlattı

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19 Mayıs İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Çandır'da kadın çiftçilere su tasarrufunu anlattı
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19 Mayıs İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, Çandır Mahallesi'nde kadın çiftçilere bilgilendirme toplantısı düzenledi. Toplantıda su verimliliği ve su tasarrufu, Alo 174 Gıda Hattı, Tarım Cebimde uygulaması ve kahverengi kokarca ile mücadele gibi konular anlatıldı.

19 Mayıs İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından kadın çiftçilere yönelik bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Çandır Mahallesi'nde düzenlenen toplantıda su verimliliği ve su tasarrufu, Alo 174 Gıda Hattı, "Tarım Cebimde" uygulaması, kahverengi kokarca ile mücadele ve çeşitli tarımsal konularda bilgilendirmelerde bulunuldu.

Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri, toplantının gerçekleştirilmesine katkılarından dolayı Çandır Mahallesi Muhtarı Şükrü Kaya'ya teşekkür etti.

Kaynak: AA
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