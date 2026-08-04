12 Yıl 6 Ay Kesinleşmiş Hapis Cezasıyla Aranan Dolandırıcı Samsun'da Yakalandı

Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde hakkında 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan dolandırıcılık hükümlüsü polis ekiplerinin çalışmasıyla yakalanarak cezaevine gönderildi.

19 Mayıs İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında kendisini kamu görevlisi, banka, sigorta veya kredi kurumu çalışanı olarak tanıtmak suretiyle dolandırıcılık ile malvarlığı değerlerini yurt dışına çıkarma suçlarından 7 ayrı dosyası bulunan İ.G.'yi (39) yakaladı.

Hakkında toplam 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan İ.G., emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı