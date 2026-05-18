Resmi tatillerde kamu kurumlarının çalışma saatleri vatandaşların en çok araştırdığı konular arasında yer alıyor. Özellikle 19 Mayıs tarihinde PTT şubelerinin açık olup olmayacağı merak edilirken, “19 Mayıs PTT çalışıyor mu, bugün PTT açık mı?” soruları sıkça sorgulanıyor. PTT’nin hizmet durumu ve dağıtım süreçleriyle ilgili detaylar araştırılmaya devam ediyor.

19 MAYIS’TA PTT ŞUBELERİ AÇIK MI?

19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı yaklaşırken vatandaşlar PTT şubelerinin çalışma durumunu araştırmaya başladı. Resmi tatil kapsamında “19 Mayıs PTT kapalı mı, 19 Mayıs’ta PTT çalışıyor mu?” soruları arama motorlarında yoğun şekilde sorgulanıyor. Kargo işlemleri, posta gönderileri ve PTT Bank hizmetlerinden yararlanmak isteyen vatandaşlar güncel çalışma düzenini merak ediyor.

19 Mayıs, Türkiye’de resmi tatil olarak kutlanıyor. Bu nedenle PTT şubeleri de resmi tatil kapsamında hizmet vermiyor. Vatandaşlar, PTT üzerinden yapacakları işlemleri resmi tatil öncesinde veya sonrasında gerçekleştirebiliyor.

19 MAYIS’TA PTT KARGO DAĞITIMI YAPILIYOR MU?

Resmi tatil nedeniyle PTT kargo dağıtım hizmetlerinde de değişiklik yaşanıyor. 19 Mayıs tarihinde birçok bölgede kargo dağıtımı yapılmıyor. Gönderilerin teslim süreçleri ise tatilin ardından normal çalışma düzenine göre devam ediyor.

PTT BANK HİZMETLERİ ÇALIŞIYOR MU?

PTT şubelerinde sunulan bankacılık işlemleri de resmi tatil kapsamında durduruluyor. Ancak vatandaşlar, PTT ATM’leri üzerinden bazı temel işlemleri gerçekleştirmeye devam edebiliyor.

RESMİ TATİL SONRASI NORMAL ÇALIŞMA DÜZENİNE DÖNÜLECEK

19 Mayıs resmi tatilinin sona ermesinin ardından PTT şubeleri normal çalışma saatleriyle yeniden hizmet vermeye başlayacak. Vatandaşların işlem yoğunluğu yaşamamaları adına resmi tatil öncesinde planlama yapmaları öneriliyor.