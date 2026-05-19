19 Mayıs köprüler ücretsiz mi?

19 Mayıs’ta köprüler ücretsiz mi olacak? sorusu, yaklaşan resmi tatil öncesinde vatandaşların en çok merak ettiği konular arasında yer alıyor. 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle her yıl olduğu gibi bu yıl da köprü ve otoyol geçiş ücretlerine dair beklentiler gündemde. Sürücüler özellikle İstanbul’daki 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nün ücretsiz olup olmayacağını araştırıyor.

19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı yaklaşırken “ 19 Mayıs köprüler ücretsiz mi?” sorusu yeniden gündemin üst sıralarına çıktı. Tatil dönemlerinde uygulanan ücretsiz geçiş kararları nedeniyle gözler Resmî Gazete açıklamalarına çevrilmiş durumda. Vatandaşlar özellikle büyük şehirlerdeki köprü ve otoyol geçişlerinin bayram süresince ücretsiz olup olmayacağını merak ediyor ve konu hakkında resmi açıklamaları takip ediyor.

19 MAYIS’TA HANGİ KÖPRÜ VE YOLLAR ÜCRETSİZ? 

19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında uygulanacak ücretsiz geçiş düzenlemeleri vatandaşların gündeminde yer almaya devam ediyor. Resmi tatil süresince hangi köprü ve otoyolların ücretsiz olacağı, hangi güzergâhların ise ücretli kalacağı merak ediliyor. Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) tarafından işletilen bazı yolların ücretsiz olması beklenirken, özel işletme kapsamındaki geçiş noktalarında ücretlendirme devam edecek.

ÜCRETSİZ OLAN KÖPRÜ VE OTOYOLLAR

Bayram kapsamında Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) sorumluluğundaki birçok köprü ve otoyolda geçişler ücretsiz olacak. İstanbul’da bulunan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü (FSM) gün boyunca ücretsiz geçişe açık olacak. Ayrıca KGM tarafından işletilen Avrupa Otoyolu ve Anadolu Otoyolu gibi kamuya ait güzergâhlarda da sürücülerden herhangi bir ücret alınmayacak.

ÜCRETLİ OLMAYA DEVAM EDECEK KÖPRÜ VE OTOYOLLAR

Bazı köprü ve otoyollar ise özel işletme statüsünde olduğu için ücretsiz geçiş kapsamına dahil edilmiyor. Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Osmangazi Köprüsü ve 1915 Çanakkale Köprüsü’nde geçiş ücretleri uygulanmaya devam edecek. Aynı şekilde Avrasya Tüneli ve Kuzey Marmara Otoyolu da ücretli olarak hizmet vermeyi sürdürecek.

KGM KAPSAMINDAKİ YOLLARDA BAYRAM KOLAYLIĞI

KGM bünyesindeki yolların ücretsiz olması, özellikle şehirler arası seyahat edecek vatandaşlar için önemli bir kolaylık sağlıyor. 19 Mayıs tatili boyunca yoğun trafik beklenirken, ücretsiz geçiş uygulamasının belirli güzergâhlarda rahatlama yaratması öngörülüyor. Sürücüler ise güncel duyuruları takip ederek hangi noktaların ücretsiz olduğunu kontrol ediyor.

Osman DEMİR
