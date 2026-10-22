19 Mayıs İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü mantar üretimine teknik destek sürdürüyor

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19 Mayıs İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, tarımsal üretimin çeşitlendirilmesi ve çiftçilerin alternatif gelir kaynaklarına yönlendirilmesi amacıyla mantar yetiştiriciliğine yönelik bilgilendirme ve teknik destek çalışmalarını sürdürüyor.

Üreticilerin tarımsal faaliyetlerden elde ettikleri geliri artırmayı hedefleyen çalışmalar kapsamında, mantar yetiştiriciliğine ilgi duyan vatandaşlara üretim ortamının hazırlanması, uygun yetiştirme koşullarının oluşturulması, yetiştirme teknikleri, bakım ve üretim süreçleri hakkında bilgi veriliyor.

Mantar yetiştiriciliğinin uygun koşullar sağlandığında evlerde ve küçük ölçekli alanlarda da yapılabilmesi, bu üretim modelini alternatif bir gelir kaynağı haline getiriyor. Özellikle mevcut imkanlarını değerlendirerek tarımsal üretime katılmak isteyen vatandaşlar için mantar yetiştiriciliği önemli fırsatlar sunuyor.

19 Mayıs İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından sağlanan bilgilendirme ve teknik destekle üreticilerin doğru üretim yöntemlerini öğrenmeleri, üretim sürecinde karşılaşabilecekleri sorunlara yönelik bilgi edinmeleri ve sürdürülebilir üretim konusunda bilinçlenmeleri amaçlanıyor.

İlçede tarımsal üretimin çeşitlendirilmesine yönelik çalışmaların, üreticilerin yeni üretim alanlarına yönelmesine, aile ekonomilerinin güçlenmesine ve kırsal alanda alternatif gelir kaynaklarının geliştirilmesine katkı sağlaması hedefleniyor.

Kaynak: AA