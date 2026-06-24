Haberler

Samsun'da yerli ve milli buğday çeşidi "Altındane"nin hasadı yapıldı

Samsun'da yerli ve milli buğday çeşidi 'Altındane'nin hasadı yapıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Karadeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü tarafından geliştirilen, hastalık direnci yüksek ve verimli yerli buğday çeşidi 'Altındane'nin ilk hasadı Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde gerçekleştirildi. Çiftçilere demonstrasyon alanlarında tanıtılan çeşidin yaygınlaştırılması hedefleniyor.

Karadeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü (KTAE) Müdürlüğü tarafından Karadeniz Bölgesi'nin mikroklima ve iklim yapısına tam uyumlu, tescilli "Altındane" ekmeklik buğday çeşidinin ilk hasadı yapıldı.

Hastalık direnci yüksek ve verim potansiyeli maksimum seviyede olan yerli ve milli Altındane ekmeklik buğday çeşidi KTAE tarafından Tarım ve Orman Bakanlığı Tohumluk Tescil ve Sertifikasyon Merkez Müdürlüğüne tescil ettirildi.

Çiftçilerin Karadeniz Bölgesi'nde daha yüksek verim alması için 19 Mayıs ilçesinde 4 mahallede 4 çiftçiye 5'er dekarlık demonstrasyon alanlarında ilk deneme ekilişi yaptırıldı.

19 Mayıs ilçesi Cepniler Mahallesi'ndeki deneme alanında tarla günü etkinliği yapıldı. Deneme ekilişi yapılan ekinlerin başakları incelendi ve hasat yapıldı.

Tarım ve Orman İl Müdür Yardımcısı Selma Cineviz, burada yaptığı konuşmada, yerli ve milli çeşidin yaygınlaştırılması için "Altındaneler Toprakla Buluşuyor" projesi hazırladıklarını söyledi.

Karadeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğünce geliştirilen ve tescil ettirilen Altındane ekmeklik buğday çeşidinin tanıtılması, üretiminin yaygınlaştırılması ve 19 Mayıs ilçesi ekolojik koşullarındaki performansının çiftçi şartlarında gösterilmesini amaçladıklarını belirten Cineviz, şöyle devam etti:

"Tarım ve Orman Bakanlığımız tarafından 2012 yılından itibaren uygulanan 'Yenilik Yayım Projeleri' laboratuvar ortamında geliştirilen en yeni teknolojilerin ve tescilli çeşitlerin doğrudan çiftçiye aktarılmasında köprü görevi görüyor. Bu projeyle, Karadeniz Tarımsal Araştırma Enstitümüzün geliştirdiği 'Altındane' ekmeklik buğday çeşidinin 19 Mayıs ilçemizin ekolojik şartlarındaki performansını çiftçimizin kendi tarlasında gözlemlemesini sağladık. Araştırma ve uygulama arasındaki bağı ne kadar güçlendirirsek, tarımsal yenilikleri üretime o kadar hızlı kazandırırız. Karadeniz Bölgesi'nin mikroklima ve iklim yapısına tam uyumlu, hastalık direnci yüksek ve verim potansiyeli maksimum seviyede olan yerli ve milli buğday çeşitlerinin ilk denemesinin başarı ile sonuçlanması ile birlikte kullanım oranı artacak."

Kaynak: AA / İlyas Gün
Kılıçdaroğlu'ndan Silivri'deki Ekrem İmamoğlu'nu küplere bindirecek sözler

Silivri'deki İmamoğlu'na duvarları yumruklatacak sözler

Polis, öğretmen, doktor, hemşire! Memur ve emekli zammında tüm hesap değişti

Polis, öğretmen, vaiz! Memur ve emekli zammında tüm hesap değişti
Haymana Belediye Başkanı Levent Koç, CHP'den istifasının gerekçesini Haberler.com'a açıkladı

AK Parti rozeti takan başkan, bombayı Yavaş'ın kucağına bıraktı

TBMM tarihinde bir ilk! Aktif görevdeki iki vekil sessiz sedasız evlendi

TBMM tarihinde bir ilk! Evlendiler

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Özel'in kuracağı yeni partinin isminden sonra logosu da sızdı

Kuracağı yeni partinin isminden sonra logosu da sızdı
Sivas’ta dev keşif: Muhtarın bulduğu 20 kiloluk mantar şaşırttı

Doğada yürüyüşe çıktı, hayatının sürpriziyle karşılaştı: Tam 20 kilo
Dirk Kuyt resmen Fenerbahçe'de

Fenerbahçe'den bir açıklama daha! Yıllar sonra geri döndü
Roma'da okuyan Türk genci şoke eden anlar! Üniversite sekreterinin duvar kağıdı şaşırttı

Roma'da okuyan Türk'ü şoke eden anlar! Sekreterin ekranındaki sürpriz
Para için her yol mübah mı? Tekne kaptandan turistlerle şov

Bu işin sonu nereye varacak? Görüntü kullanıcıları ikiye böldü
Taksicilerin açtığı Martı TAG davasında karar çıktı

Taksicilerin açtığı Martı TAG davasında karar çıktı
Fenerbahçe'nin kamp kadrosu belli oldu! Mert Hakan detayı

Beklenen haber geldi!