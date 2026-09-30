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Samsun 19 Mayıs'ta ilkokul öğrencilerine gıda israfı farkındalık eğitimi verildi

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Samsun 19 Mayıs'ta ilkokul öğrencilerine gıda israfı farkındalık eğitimi verildi
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Samsun 19 Mayıs'ta 29 Eylül Gıda Kaybı ve İsrafı Farkındalık Günü dolayısıyla ilkokul öğrencilerine etkinlik düzenlendi. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle Yörükler İlkokulu'nda öğrencilere gıda israfı ve sürdürülebilir tüketim anlatıldı.

Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde, 29 Eylül Uluslararası Gıda Kaybı ve İsrafı Farkındalık Günü dolayısıyla ilkokul öğrencilerine yönelik etkinlik düzenlendi.

?19 Mayıs İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle yapılan etkinlikte Yörükler İlkokulu'nda çocuklarda erken yaşta bilinç oluşturma hedefiyle etkinlik gerçekleştirildi.

?Eğitim kapsamında uzmanlar gıdanın israf edilmemesi, doğal kaynakların verimli kullanılması ve sürdürülebilir tüketim alışkanlıklarının kazanılması konularında öğrencilere bilgilendirmede bulundu.

Günlük hayatta alınabilecek basit ama etkili önlemlerin anlatıldığı etkinlikte, "Gıdayı koruyalım, geleceğimizi koruyalım" mesajı verildi.

Kaynak: AA
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