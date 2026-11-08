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Samsun 19 Mayıs'ta sağanak sonrası gökkuşağı vatandaşlarca ilgiyle izlendi

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Samsun 19 Mayıs'ta sağanak sonrası gökkuşağı vatandaşlarca ilgiyle izlendi
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Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde akşam saatlerinde yağışın kesilmesiyle gökkuşağı oluştu. Kısa süreli görsel şölen oluşturan gökkuşağı, çevredeki vatandaşlar tarafından ilgiyle izlendi.

Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde akşam saatlerinde gökkuşağı oluştu.

İl genelinde gün boyu aralıklarla etkili olan sağanağın ardından hava kısmen açtı.

19 Mayıs ilçesinde akşam saatlerinde yağışın kesilmesiyle gökkuşağı oluştu.

Kısa süreli görsel şölen oluşturan gökkuşağı, çevredeki vatandaşlar tarafından ilgiyle izlendi.

Kaynak: AA
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