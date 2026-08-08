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Nebiyan Festivali'nde Düğün: Özdin Çifti Evlendi

Nebiyan Festivali'nde Düğün: Özdin Çifti Evlendi
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Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde düzenlenen 5. Nebiyan Doğa ve Gençlik Festivali'nde Ergin ve Beyzanur Özdin çifti, festival sahnesinde yapılan nikah töreniyle dünyaevine girdi. Nikahı kıyan Belediye Başkanı Osman Topaloğlu, çifte 'Anne-Baba Rehberi' kitabını hediye etti. Tören, vatandaşların alkışları ve toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.

SAMSUN'un 19 Mayıs ilçesinde bu yıl 5'incisi düzenlenen Nebiyan Doğa ve Gençlik Festivali'nde Ergin ve Beyzanur Özdin çifti, festival sahnesinde düzenlenen törenle dünyaevine girdi. Genç çiftin nikahını 19 Mayıs Belediye Başkanı Osman Topaloğlu kıydı.

6-9 Ağustos tarihleri arasında 19 Mayıs ilçesindeki Nebiyan Yaylası'nda düzenlenen 5'inci Nebiyan Doğa ve Gençlik Festivali, doğa, spor, kültür ve eğlence etkinlikleriyle devam ediyor. Festival alanında yapılan nikah töreninde Ergin ile Beyzanur Özdin dünyaevine girdi. Vatandaşların katıldığı törende çift, sahnede 'evet' diyerek hayatlarını birleştirdi. Nikahı kıyan 19 Mayıs Belediye Başkanı Osman Topaloğlu, genç çifte ömür boyu mutluluk diledi. Çiftin ailelerinin de hazır bulunduğu törende Özdin çifti, vatandaşların alkışlarıyla nikah defterini imzaladı. Nikah töreninin ardından Belediye Başkanı Osman Topaloğlu, genç çifte 'Anne-Baba Rehberi' adlı kitabı hediye etti. Tören, toplu fotoğraf çekiminin ardından sona erdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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